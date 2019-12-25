Кузьменко залишили під вартою, а тарифи на тепло можуть знизити: новини за 24 грудня

Колаж РБК-Україна

Суд відхилив апеляцію на арешт підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко, звільнено глав двох ОДА, в Кабміні анонсували зниження тарифів на тепло. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 24 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Суд відхилив апеляцію на арешт Кузьменко

Київський апеляційний суд залишив під вартою Юлію Кузьменко, яка підозрюється в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. Рішення суду зустріли криками "Ганьба" і образами на адресу Київського апеляційного суду.

Також під час розгляду справи Шеремета в залі суду стався скандал через журналістку каналу Шарія.

Зеленський звільнив голов двох ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка та голову Львівської ОДА Маркіяна Мальского. Про це він заявив під час засідання Ради розвитку громад та територій, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський звільнив Бондаренка та Мальского через відсутність результату в областях, які вони очолювали.

Кабмін спрощує перетин адмінкордону з Кримом

Кабінет міністрів спрощує перетин межі Херсонської області з Кримом для дітей від 14 до 16 років. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ: за наявності паспорта України (ID картки) або закордонного паспорта громадянина України; за наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти).

У Кабміні анонсували зниження тарифів на тепло до 30%

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Гончарук зазначив, що з 24 грудня теплопостачальники можуть перерахувати платіжки.

Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідування. Про це йдеться на сайті Ради.

Він підписав законопроект про внесення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення його діяльності.

У Держдумі анонсували "широку зустріч" представників парламентів РФ і України

Спікер Державної думи В'ячеслав Володін у вівторок, 24 грудня, анонсував більш широку зустріч представників парламентів Російської Федерації та України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, парламентарії Росії і України постараються "через парламентський вимір" вирішити проблему реалізації мінських домовленостей.

Зеленський підписав закон про ліквідацію "майданчиків Яценко"

У вівторок, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2047-д, який ліквідує так звані "майданчики Яценко". Про це свідчать дані на сайт Верховної ради.

Парламент розблокував підписання закону 12 грудня.

Суддя КСУ Мельник написав заяву про відставку

Суддя Конституційного суду України Микола Мельник написав заяву про відставку. Про це РБК-Україна повідомило джерело в суді.

Мельник йде з КСУ за власним бажанням. На даний момент невідомі причини такого рішення.

У Рівному заборонили проведення ЛГБТ-маршів

Рівненський міська рада заборонила проведення в місті маршів ЛГБТ-спільнот та інших заходів, що стосуються "пропаганди девіантної статевої поведінки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як повідомляється, розгляд питання ініціював депутат від "Свободи" Олег Карпяк. У проекті рішення автори посилаються на ст. 3 Сімейного кодексу України: підстави, на яких створюється сім'я, не повинні суперечити моральним засадам суспільства.

Експерт дав прогноз курсу долара на 2020 рік

На початку 2020 року варто очікувати продовження зміцнення гривні і її досить високої стабільності як мінімум до кінця першого кварталу. Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Як зазначив аналітик, курс долара на кінець першого кварталу прогнозується в діапазоні 22,5-23,5 грн/долар, на кінець року при збереженні сприятливої кон'юнктури - не вище 24,5 грн/долар.