У Кабміні анонсували зниження тарифів на тепло до 30%

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Гончарук зазначив, що з 24 грудня теплопостачальники можуть перерахувати платіжки.

"За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижча на 30%. Усі відповідні інструменти ми надали місцевій владі", - написав він.

Також Гончарук заявив, що платіжки за теплову енергію може бути знижено на 300-400 грн.

"За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати в своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", - уточнив Гончарук

Зокрема, президент України Володимир Зеленський сьогодні на засіданні Ради розвитку громад і територій заявив, що платіжки не повинні бути для людей вироком.

"Нам постійно всі говорять, що комунальні послуги це товар, за який треба платити справедливу ціну, що не можна втручатися в роботу регулятора. Ми все це все добре розуміємо, але є "але". Не може "платіжка" за комуналку бути для людини вироком, і не може людина віддавати 50%, 60%, а є випадки, коли віддає за це 70% своєї заробітної плати ", - заявив Зеленський.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 24 грудня 2019 р.

Нагадаємо, 2 грудня Зеленський анонсував, що українська влада готує зниження тарифів на опалення майже вдвічі.

Раніше Гончарук запропонував внести до Верховної Ради невідкладний проект закону від президента про зниження тарифів на ЖКГ.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня року гарантовану оптову ціну газу для споживачів. Гарантована оптова ціна "Нафтогазу "зафіксована на рівні 5500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газсбытов).