Експерт дав прогноз курсу долара на 2020 рік

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку року курс буде перебувати в діапазоні 22,5-23,5 грн/долар

На початку 2020 року варто очікувати продовження зміцнення гривні і її досить високої стабільності як мінімум до кінця першого кварталу. Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Як зазначив аналітик, курс долара на кінець першого кварталу прогнозується в діапазоні 22,5-23,5 грн/долар, на кінець року при збереженні сприятливої кон'юнктури - не вище 24,5 грн/долар.

Іосуб нагадав, що поточний тренд на зміцнення гривні до долара почалося з кінця жовтня, а починаючи з грудня гривня на міжбанківському ринку зміцнювалася практично щодня. За його словами, основними чинниками зміцнення гривні стали високий приплив коштів нерезидентів для купівлі ОВДП (близько 4 млрд доларів з початку року), високий урожай сільгоспкультур і сприятливі експортні ціни на них.

"До сприятливих факторів варто додати попередні домовленості з МВФ за новою програмою, яка передбачає кредитну підтримку на 5,5 млрд доларів. З останніх новин варто відзначити контракт на п'ять років з транзиту російського газу і згоду "Газпрому" сплатити 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує переглянути макропрогноз на 2020 рік, в якому курс гривні до долара зафіксований на рівні 27 грн/долар. Мінекономіки прогнозує, що курс буде більш міцним.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.