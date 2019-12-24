ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Експерт дав прогноз курсу долара на 2020 рік

Новини » Фінанси     24.12.2019 - 11:25
Експерт дав прогноз курсу долара на 2020 рік
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку року курс буде перебувати в діапазоні 22,5-23,5 грн/долар

На початку 2020 року варто очікувати продовження зміцнення гривні і її досить високої стабільності як мінімум до кінця першого кварталу. Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Як зазначив аналітик, курс долара на кінець першого кварталу прогнозується в діапазоні 22,5-23,5 грн/долар, на кінець року при збереженні сприятливої кон'юнктури - не вище 24,5 грн/долар.

Іосуб нагадав, що поточний тренд на зміцнення гривні до долара почалося з кінця жовтня, а починаючи з грудня гривня на міжбанківському ринку зміцнювалася практично щодня. За його словами, основними чинниками зміцнення гривні стали високий приплив коштів нерезидентів для купівлі ОВДП (близько 4 млрд доларів з початку року), високий урожай сільгоспкультур і сприятливі експортні ціни на них.

"До сприятливих факторів варто додати попередні домовленості з МВФ за новою програмою, яка передбачає кредитну підтримку на 5,5 млрд доларів. З останніх новин варто відзначити контракт на п'ять років з транзиту російського газу і згоду "Газпрому" сплатити 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує переглянути макропрогноз на 2020 рік, в якому курс гривні до долара зафіксований на рівні 27 грн/долар. Мінекономіки прогнозує, що курс буде більш міцним.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Курс долара на 24 грудня впав до нового мінімуму
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся