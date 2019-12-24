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Суд відхилив апеляцію на арешт Кузьменко

Новини » Політика     24.12.2019 - 16:38
Суд відхилив апеляцію на арешт Кузьменко
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Кузьменко залишиться під арештом

Київський апеляційний суд залишив під вартою Юлію Кузьменко, яка підозрюється в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рішення суду зустріли криками "Ганьба" і образами на адресу Київського апеляційного суду.

"Рішення Печерського районного суду Києва залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення", - оголосив рішення головуючий суддя Юрій Слива.

Відзначимо, 13 грудня Печерський районний суд Києва заарештував Кузьменко за підозрою у виконанні вбивства Шеремета.

За даними слідства, Кузьменко прикріпила вибуховий пристрій до авто журналіста. Організатором злочину вважають Андрія Антоненка, який залучив її до свого злочиного угрупування. Крім них, причетними до вбивства Шеремета вважають Яну Дугарь і подружжя Інни і Владислава Грищенків. Кузьменко є дитячим хірургом, працює в київській лікарні "Охматдит", а також відома волонтерською діяльністю в рамках антитерористичної операції на Донбасі.

Вбивство Шеремета: апеляційний суд залишив під вартою Антоненко
Новини України арештПавло ШереметЮлия Кузьменко
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