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Суддя КСУ Мельник написав заяву про відставку

Новини » Політика     24.12.2019 - 19:37
Суддя КСУ Мельник написав заяву про відставку
Фото: Микола Мельник (з відкритих джерел)

Мельник йде з КСУ за власним бажанням

Суддя Конституційного суду України Микола Мельник написав заяву про відставку. Про це РБК-Україна повідомило джерело в суді.

У той же час, на даний момент невідомі причини такого рішення.

"Мельник написав заяву про відставку за власним бажанням", - сказав він.

Нагадаємо, в березні 2014 року Рахункова комісія Верховної ради призначила на посаду судді Конституційного суду України Миколи Мельника. За його призначення проголосували 244 народних депутата.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 грудня Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок, в якому йдеться про визнання неконституційним законопроекту про закріплення в Конституції права президента призначати голів Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Висновок є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Пізніше комітет з питань правової політики Верховної ради рекомендував парламенту встановити строки внесення правок в чотири президентські законопроекти змін до Конституції. Зокрема, Рада може виправити законопроект про повноваження президента призначати голів НАБУ та ДБР, що був визнаний неконституційним.

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