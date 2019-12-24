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Зеленський підписав закон про ліквідацію "майданчиків Яценко"

Новини » Політика     24.12.2019 - 22:11
Зеленський підписав закон про ліквідацію "майданчиків Яценко"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Парламент розблокував підписання закону 12 грудня

У вівторок, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2047-д, який ліквідує так звані "майданчики Яценко". Про це свідчать дані на сайт Верховної ради.

Нагадаємо, 12 грудня парламент розблокував підписання проекту закону 2047-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна". Тоді документ підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і його направили на підпис президенту.

Відзначимо, "майданчики Яценко" - це авторизовані електронні майданчики, які з'явилися в кінці 2017 року в ході прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.

Так, даний сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу Фонду державного майна. За останніми підрахунками, з липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків стягнуто понад 700 млн гривень. Схему пов'язують з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком, за деякими даними, пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 млн гривень.

З 1 січня 2020 року вводиться нова значно спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості, яка дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі терміни і прискорить процедуру укладення угод з нерухомістю.

Також РБК-Україна писало, що в жовтні в парламенті вибухнув скандал під час обговорення цього проекту закону. Зокрема, членів фінансового комітету від фракції "Слуга народу" звинуватили в отриманні хабарів за зрив підготовки даного законопроекту. Після цього нардепи проходили поліграф.

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