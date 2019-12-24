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У Держдумі анонсували "широку зустріч" представників парламентів РФ і України

Новини » Політика     24.12.2019 - 20:18
У Держдумі анонсували "широку зустріч" представників парламентів РФ і України
Фото: В'ячеслав Володін (duma.gov.ru)

За словами Володіна, РФ і Україна постараються вирішити проблему реалізації мінських домовленостей

Спікер Державної думи В'ячеслав Володін у вівторок, 24 грудня, анонсував більш широку зустріч представників парламентів Російської Федерації та України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, парламентарії Росії і України постараються "через парламентський вимір" вирішити проблему реалізації мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше в Російській Федерації заявили, що жодних змін до мінської угоди не буде і бути не може. При цьому представник Росії в Тристоронньої контактної групи Борис Гризлов заявив, що заяви України про підготовку якихось змін в мінські домовленості "носять провокаційний характер".

До нормандської зустрічі міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей. Глава відомства зазначив, що таке рішення може бути прийнято, якщо цей процес буде йти нескінченно".

Раніше вже колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявив, що Україна повинна припинити участь у переговорах у Мінську.

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