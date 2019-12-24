У Рівному заборонили проведення ЛГБТ-маршів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розгляд питання ініціював депутат від "Свободи" Олег Карпяк

Рівненський міська рада заборонила проведення в місті маршів ЛГБТ-спільнот та інших заходів, що стосуються "пропаганди девіантної статевої поведінки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як повідомляється, розгляд питання ініціював депутат від "Свободи" Олег Карпяк. У проекті рішення автори посилаються на ст. 3 Сімейного кодексу України: підстави, на яких створюється сім'я, не повинні суперечити моральним засадам суспільства.

"Заборонити на території р. Рівно пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, в тому числі у формі так званих "маршів рівності", "прайдов", "фестивалів квір-культури" і т. п., проходять в місцях масового дозвілля сімей з дітьми", - йдеться в проекті рішення.

Також "виключається" проведення публічних кампаній та заходів, які "представляють загрозу інститутові сім'ї як складової стратегії національної безпеки України".

У свою чергу, в українському відділенні міжнародної правозахисної організації Amnesty International назвали юридичним фарсом і порушенням прав людини рішення влади про заборону ЛГБТ-маршів в Рівному.

"Сьогоднішнє рішення Рівненської міської ради про заборону проведення в місті маршів ЛГБТ-спільнот та інших заходів, які влада трактує як "пропаганду девіантної статевої поведінки" - яскравий приклад того, як передноворічне божевілля може стосуватися не тільки масової біганини за подарунками і продуктами, але і повністю протиправних рішень місцевої влади", - написала голова організації Оксана Покальчук Facebook.

Нагадаємо, в червні цього року в Києві відбувся "Марш рівності", який був організований організацією "Київпрайд". Тоді в ході маршу сталися сутички між учасниками акції та її противниками. Кілька людей увірвалися в колону учасників маршу і напали на них. Правоохоронцям вдалося оперативно відреагувати і вивести нападників.

Крім того, в ході "Маршу рівності" в Києві не відбулося жодного затримання. Однак правоохоронці провели превентивні заходи перед початком акції та затримали кілька людей. Крім того, в поліції не надавали інформації про потерпілих у ході зіткнень на "прайді".