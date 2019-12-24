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Кабмін спрощує перетин адмінкордону з Кримом

Новини » Політика     24.12.2019 - 12:12
Кабмін спрощує перетин адмінкордону з Кримом
Іллюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Кабмін спрощує перетин адмінкордону для дітей

Кабінет міністрів спрощує перетин межі Херсонської області з Кримом для дітей від 14 до 16 років. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ: за наявності паспорта України (ID картки) або закордонного паспорта громадянина України; за наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти).

"У разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України", - додав він.

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, на тимчасовому контрольному пункті в’їзду-виїзду "Каланчак", що на межі Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону.

Віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба повідомляв, що пункт пропуску та сервісна зона є тимчасовими, адже, коли півострів буде деокупований, в їхніх функціях потреби більше не буде.

Контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі з окупованим Кримом відновили свою роботу після реконструкції. Робота КПВВ на адмінмежі з Кримом була відновлена 15 листопада.

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