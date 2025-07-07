Женских купе от УЗ стало больше: полный список маршрутов для комфортных путешествий

Национальный перевозчик "Укрзализныця" расширил перечень поездов с женскими купе - для комфортных и безопасных путешествий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Новые поезда с женскими купе и дата первых рейсов

Согласно информации УЗ, перечень поездов с женскими купе был расширен.

Пассажирам напомнили, что в такие купе допускаются:

женщины;

женщины с детьми до 5 лет включительно.

При этом по стоимости они не отличаются от обычных купе.

"Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий - один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще три поезда, в которых будут курсировать такие вагоны", - сообщили в компании.

Речь идет о таких поездах:

№38/37 "Киев - Запорожье";

№98/97 "Ковель - Киев";

№22/21 "Львов - Харьков".

Гражданам рассказали также, что:

во всех трех поездах женские купе будут в вагоне №5;

первые рейсы - уже с 25 июля.

В составе каких поездов УЗ доступны женские купе: список

В целом по состоянию на воскресенье, 6 июля 2025 года, женские купе доступны в составе 15 поездов "Укрзализныци":

№1/2 "Харьков - Ворохта";

№3/4 "Запорожье - Ужгород";

№5/6 "Запорожье - Ясиня";

№15/16 "Харьков - Ясиня";

№17/18 "Харьков - Мукачево (Ужгород)";

№22/21 "Львов - Харьков";

№26/25 "Одесса - Ясиня";

№29/30 "Киев - Ужгород";

№38/37 "Киев - Запорожье";

№41/42 "Днепр - Трускавец";

№43/44 "Черкассы - Ивано-Франковск";

№75/76 "Киев - Кривой Рог";

№81/82 "Киев - Чоп (Ужгород)";

№95/96 "Киев - Рахов";

№98/97 "Ковель - Киев".

В завершение в УЗ посоветовали при выборе купе обращать внимание на отметку "Женское купе" - при оформлении билета в приложении или на сайте.

Публикация "Укрзализныци" (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)