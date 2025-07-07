Женских купе от УЗ стало больше: полный список маршрутов для комфортных путешествий
Национальный перевозчик "Укрзализныця" расширил перечень поездов с женскими купе - для комфортных и безопасных путешествий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Новые поезда с женскими купе и дата первых рейсов
Согласно информации УЗ, перечень поездов с женскими купе был расширен.
Пассажирам напомнили, что в такие купе допускаются:
- женщины;
- женщины с детьми до 5 лет включительно.
При этом по стоимости они не отличаются от обычных купе.
"Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий - один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще три поезда, в которых будут курсировать такие вагоны", - сообщили в компании.
Речь идет о таких поездах:
- №38/37 "Киев - Запорожье";
- №98/97 "Ковель - Киев";
- №22/21 "Львов - Харьков".
Гражданам рассказали также, что:
- во всех трех поездах женские купе будут в вагоне №5;
- первые рейсы - уже с 25 июля.
В составе каких поездов УЗ доступны женские купе: список
В целом по состоянию на воскресенье, 6 июля 2025 года, женские купе доступны в составе 15 поездов "Укрзализныци":
- №1/2 "Харьков - Ворохта";
- №3/4 "Запорожье - Ужгород";
- №5/6 "Запорожье - Ясиня";
- №15/16 "Харьков - Ясиня";
- №17/18 "Харьков - Мукачево (Ужгород)";
- №22/21 "Львов - Харьков";
- №26/25 "Одесса - Ясиня";
- №29/30 "Киев - Ужгород";
- №38/37 "Киев - Запорожье";
- №41/42 "Днепр - Трускавец";
- №43/44 "Черкассы - Ивано-Франковск";
- №75/76 "Киев - Кривой Рог";
- №81/82 "Киев - Чоп (Ужгород)";
- №95/96 "Киев - Рахов";
- №98/97 "Ковель - Киев".
В завершение в УЗ посоветовали при выборе купе обращать внимание на отметку "Женское купе" - при оформлении билета в приложении или на сайте.
Публикация "Укрзализныци" (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрзализныця" запустила новый семейный проект "Паспорт путешественника". Он поможет превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие.
Кроме того, поскольку горячий сезон перевозок УЗ в разгаре, железнодорожники приоритезируют выделение вагонов для военнослужащих и организованных групп детей.
Для того чтобы увеличить шансы на выделение мест под отдельную компанию путешественников (от 10 человек), гражданам рекомендуют присылать заявку на групповую перевозку "Укрзализныцей" заранее.
Известно, что к работе в жару в течение летнего сезона 2025 года уже готовы более 1100 пассажирских вагонов УЗ с кондиционерами, которые можно легко найти при покупке билетов.
Читайте также, как пассажиры могут автоматически отслеживать и выкупать билеты благодаря специальной функции в приложении "Укрзализныци".
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