УЗ меняет график движения популярных поездов: когда именно и на каких маршрутах (список)
Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что вынужден внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье. Это обусловлено проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Когда и какие именно поезда УЗ будут курсировать по-новому
В "Укрзализныце" рассказали, что внесение временных изменений в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье, является вынужденным шагом - учитывая проведение масштабных работ в рамках прокладки пути европейского стандарта.
Так, с 31 марта по 31 июля некоторые поезда будут курсировать не до/со станции "Ужгород", а до/со станции "Мукачево":
- №17/18 "Харьков - Ужгород";
- №38/37 "Одесса - Ужгород";
- №125/126 - 129/130 "Кременчуг / Полтава - Ужгород".
Тем временем до/со станции "Чоп" будут курсировать поезда:
- №81/82 "Киев - Ужгород" (с 31 марта по 31 июля);
- №749/750 "Киев - Ужгород" (с 1 апреля по 31 июля);
- №829/830 "Львов - Ужгород" (с 1 апреля по 31 июля).
В то же время до/со станции "Ужгород" - с 31 марта по 31 июля - будет курсировать поезд №59/60 "Киев - Чоп".
"При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами", - отметили в УЗ.
Для этого "Укрзализныця" с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:
- №4/3 "Запорожье - Ужгород";
- №29/30 "Киев - Ужгород";
- №45/46 "Харьков - Ужгород";
- №368/367 "Ковель/Луцк - Ужгород".
Наконец в компании рассказали, что в течение этого периода времени железнодорожники:
- реконструируют горловину станции Чоп;
- капитально отремонтируют пути на станциях "Струмковка" и "Чоп";
- демонтируют широкую колею на участке Чоп - Струмковка и уложат 8,3 км пути европейского стандарта;
- проложат по четной колее нового участка Чоп - Струмковка около 10 км контактной подвески и несущего провода;
- смонтируют на всем 22-километровом участке Чоп - Ужгород устройства СЦБ и связи и обустроят диспетчерскую централизацию;
- отремонтируют более 30 зданий и сооружений (павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду и т.д.);
- отремонтируют дополнительно в объеме среднего ремонта 33 стрелочных перевода и около 13 км путей, а также выполнят другие необходимые работы.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, новая колея европейского стандарта - один из проектов государственной стратегической программы развития железнодорожной инфраструктуры для интеграции Украины в ЕС.
Он предусматривает строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта (ширина между рельсами 1435 мм вместо украинского стандарта 1520 мм), реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения, а также оснащение пути двусторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.
Реализация проекта позволит запустить прямые пассажирские маршруты по евроколеи из Ужгорода в страны Европы, а также осуществлять пересадки с поездов во всех регионах Украины - для дальнейших путешествий по странам Европы.
Торжественная укладка первого звена новой колеи состоялась в апреле 2024 года. В целом же срок реализации проекта - 14 месяцев.
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