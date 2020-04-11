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Кулеба пообіцяв захистити неповнолітніх українських студентів у Польщі

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 14:30
Кулеба пообіцяв захистити неповнолітніх українських студентів у Польщі
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)

Карантином у Польщі забороняється виходити на вулицю неповнолітнім без супроводження батьків

Міністерство закордонних справ України допоможе українським неповнолітнім студентам у Польщі, які опинилися ізольованими через карантинні обмеження в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Дмитра Кулеби.

Одним із заходів, які ввела Польща для протидії коронавірусу, була заборона перебування на вулиці неповнолітніх без супроводження батьків.

"Беру на контроль захист неповнолітніх українських студентів в Польщі. Там карантин, і неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми. А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку?", - зазначив Кулеба.

Для допомоги українцям після закриття кордону 27 березня МЗС ініціювало програму "Захист". РБК-Україна писало, яку підтримку надають українські посольства та генеральні консульства.

Нагадаємо, у Польші 9 квітня продовжили карантин та ввели так званий "масковий режим".

Також повідомлялося, що учора в Польщі зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу з початку спалаху. Зокрема, за добу померли 30 поляків. На сьогодні у Польщі відомо про понад 6 тис. захворювань COVID-19, кількість жертв вірусу зросла до 195.

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