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Кулеба пообещал защитить несовершеннолетних украинских студентов в Польше

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 14:30
Кулеба пообещал защитить несовершеннолетних украинских студентов в Польше
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)

Карантином в Польше запрещается выходить на улицу несовершеннолетним без сопровождения родителей

Министерство иностранных дел Украины поможет украинским несовершеннолетним студентам в Польше, которые оказались изолированными из-за карантинных ограничений в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Дмитрия Кулебы.

Одной из мер, которые ввела Польша для противодействия коронавирусу, был запрет пребывания на улице несовершеннолетних без сопровождения родителей.

"Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше. Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку?", - отметил Кулеба.

Для помощи украинцам после закрытия границы 27 марта МИД инициировал программу "Защита". РБК-Украина писало, какую поддержку предоставляют украинские посольства и генеральные консульства.

Напомним, в Польше 9 апреля продлили карантин и ввели так называемый "масочный режим".

Также сообщалось, что вчера в Польше зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса с начала вспышки. В частности, за сутки умерли 30 поляков. На сегодня в Польше известно о свыше 6 тыс. заболеваниях COVID-19, число жертв вируса выросло до 195.

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