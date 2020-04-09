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У Польщі вводять "масковий режим"

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 15:30
У Польщі вводять "масковий режим"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 16 квітня жителі країни повинні будуть перебувати у громадських місцях з маскою

Міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що жителі країни будуть зобов'язані носити маски в громадських місцях у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

За його словами, таке нововведення почне діяти з наступного четверга, 16 квітня.

"З наступного четверга ми введемо обов'язок закривання носа і рота в громадських місцях", - заявив Шумовський.

На цей час в Польщі зафіксований 5341 випадок коронавірусу та 164 смерті від інфекції.

Нагадаємо, уряд Польщі до 19 квітня продовжило карантинні заходи. Так, продовжили заборону на роботу торгових центрів, кінотеатрів, перукарень, косметичних центрів.

Крім того, Польща чекає піку захворюваності коронавірусом в травні-червні. При цьому прем'єр Матеуш Моравецький зазначив, що країна знаходиться на початку боротьби з коронавірусом.

Раніше нижня палата Сейму Польщі взяли до Виборчого кодексу поправки, що дозволяють провести чергові вибори президента країни поштою у зв'язку з карантином.

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