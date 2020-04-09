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У Польщі продовжили карантин

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 15:05
У Польщі продовжили карантин
Фото: Матеуш Моравецький (twitter.com MorawieckiM)

Торгові центри будуть закриті до 19 квітня, міжнародне сполучення - до 26 квітня

Польща продовжила карантинні обмеження на тлі поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Так, до 19 квітня продовжили заборону на роботу торгових центрів, кінотеатрів, перукарень, косметичних центрів. Винятком, як і раніше, будуть продуктові магазини та аптеки. На десять днів також продовжили обмеження по кількості людей у магазинах та церквах. Великі будівельні магазини будуть закриті на вихідних.

До 26 квітня продовжать закриття шкіл в країні, заборону повітряного та міжнародного, а також залізничного сполучення.

"Ми також продовжуємо закриття кордонів, санітарний прикордонний контроль і обов'язковий карантин", - сказав Моравецький.

За його словами, обмеження на масові заходи будуть діяти до подальшого повідомлення. При цьому польський прем'єр зазначив, що деякі введені обмеження будуть працювати ще довше.

Станом на сьогодні у Польщі зафіксовано 5341 випадок коронавірусу та 164 смерті від інфекції.

Нагадаємо, Польща чекає піку захворюваності коронавірусом у травні-червні.

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