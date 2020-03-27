У МЗС пояснили, як допоможуть українцям за кордоном

Посольства та генеральні консульства України в усьому світі розгорнуть програму "Захист"
Всі закордонні дипломатичні установи України розгорнуть програму "Захист" для допомоги українцям після закриття кордону 27 березня. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.
Згідно з повідомленням, посольства та генеральні консульства в усьому світі надаватимуть громадянам України, таку підтримку:
"Залишайтесь на зв’язку з посольством або консульством у країні, де ви "застрягли". Повідомте дипломатам про те, якої саме допомоги ви потребуєте. Для полегшення комунікації посольства та консульства створять спеціальні спільноти та канали "Захист у (назва міста/країни)" у соціальних мережах і месенджерах, які працюють у країнах вашого перебування", - повідомили у МЗС.
У відомстві також зазначили, що допоможуть українцям з поверненням додому як тільки в країні, де знаходяться громадяни, стабілізується епідеміологічна ситуація, а також за наявної спроможності Міністерства охорони здоров’я забезпечити належні умови контролю та обсервації після повернення в Україну.
Нагадаємо, з 27 березня Україна закриває кордон для запобігання поширенню коронавірусу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що про українців, які залишилися за кордоном, подбають дипломати.