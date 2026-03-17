Кукурузой "Шахед" не сбить: как Украине вырваться из ловушки примитивизации – интервью с НАН

Главное: Иллюзии восстановления. Общество мыслит категориями мирного времени, но "бюрократическая вертикаль не изобретет смартфон", а кумовство не построит свободную страну.

О "ловушке примитивизации" и 30 потерянных лет

– Вы годами предупреждали о рисках сырьевой модели для Украины. За 30 лет независимости мы видели деиндустриализацию, а сейчас война физически добивает остатки промышленности. Есть ли у нас научно обоснованный шанс переломить этот тренд и стать высокотехнологичной страной, или мир уже отвел нам роль аграрно-сырьевого придатка, и нам стоит смириться с этим статусом?

– На мой взгляд, будущее часто обсуждается как будто война уже закончилась, Украина отстояла свою независимость и главный вопрос заключается в определении модели ее дальнейшего развития.

В действительности же в стране продолжают гибнуть люди, целенаправленно разрушаются ее города и села, целые регионы превращаются в непригодные для существования пустыри. В бюджете не хватает средств для финансирования самых необходимых расходов, а фронт держат защитники, жизнь которых иногда становится ужасной ценой наших экономических проблем.

В этом отношении зимние киевские блэкауты наглядно показали не только то, что до будущих горизонтов еще надо дотянутся, но и то, что их контуры определяются именно сегодня. Какие бюджетные ресурсы и на какие цели тратятся, кто и какую ответственность несет за их (не)достижение, какова цена случайных ошибок и откровенной беспомощности, замыливания глаз и стратегических просчетов.

Думаю, что пока закон не станет эффективным инструментом урегулирования таких вопросов, наш научный и производственный потенциалы будут оставаться условным активом. Потому что кумовство не может создать свободную страну, а бюрократическая вертикаль – изобрести смартфон.

Нанометровые диапазоны, за которые сегодня в мире ведутся экономические войны, требуют другой, не только технологической, но и социальной культуры. Ведь она требует аналогичных "припусков" и в общественных отношениях – при выполнении контрактов, законодательных норм, взятых на себя обязательств.

Почему коррупция является препятствием для развития страны

Очевидно, именно такие "припуски" и определяют мировой статус не только Украины, но и государств, которые ее окружают, тогда как внешняя среда служит мерилом их конкурентоспособности.

В этом смысле показателен пример скандинавских стран, которые известны не только своим неприятием коррупции и бизнес-культурой, но и самыми высокими инвестиционными позициями по оценкам всех ведущих рейтинговых агентств (Moody's, Standard & Poor's, Fitch).

О мифе "постиндустриальной экономики"

– Существует популярное мнение, что заводы – это прошлое, а будущее – за ІТ и сферой услуг. Но мы видим, как США и Китай бьются за реальное производство микрочипов и стали. Ваша позиция: может ли Украина выжить и разбогатеть сугубо как страна сервисов, без мощной материальной промышленности?

– Продолжающаяся война показала большой спектр наших производственных уязвимостей, которые вызывали неготовность к ней не только в военной сфере, но и экономической. Вряд ли можно сказать, что это исключительно украинская проблема.

Своеобразную беззащитность перед восточной угрозой сегодня демонстрирует вся Европа, несмотря на то, что ЕС является третьей экономикой мира, а евро занимает вторую позицию в глобальных валютных рейтингах.

Печально вспоминать о бывшем промышленном потенциале Украины – в начале 1990-х гг. практически все иностранные эксперты считали ее наиболее экономически и научно перспективной республикой СССР.

На практике же мы не воспользовались этим достоянием: даже если промышленное наследие и не было совершенным, мы многое бесславно потеряли, не создав вместо этого ничего лучшего.

Сейчас в Украине с горечью вспоминается знаменитый Будапештский меморандум, но обходится тема унаследованного арсенала вооружений и их довоенного производства. Почему? Потому что сетовать не на кого кроме себя самих. А тщательно разобраться с причинами таких масштабных провалов, не говоря уже об ответственности – это не наша "нанометрия".

Отечественный ІТ-сектор – безусловный актив, о котором нужно заботиться, занимаясь его дальнейшим развитием. Это аксиома.

В то же время, учитывая размер страны и ее внешний периметр, обойтись только сферой услуг, зерном, рапсом или подсолнечным маслом не удастся. Нужна мощная современная промышленность. Это очевидно. Другое дело, что ее развитие требует времени, первоклассного внешнего капитала и чрезвычайных усилий.

Конечно, в мире немало богатых стран, которые процветают благодаря упрощенному налогообложению, необременительным условиям предпринимательства, понятному законодательству и развитой инфраструктуре. Однако это условие успешного развития не только офшорных юрисдикций, но и ведущих техногигантов. К сожалению, к такой бизнес-среде мы еще не приблизились.

Почему государство должно инвестировать в украинский IT-сектор

Что касается офшоров, то и они демонстрируют не единичные примеры развитой промышленности. Так, Швейцария славится как своими банками, так и производством чистых материалов, фармацевтикой, химической продукцией, точным машиностроением, медицинскими технологиями. Промышленность генерирует до четверти ее ВВП.

В этом смысле размещение CERN и строительство большого адронного коллайдера именно в Швейцарии не случайно, как и возникновение в ней Всемирного экономического форума.

О "ренессансе государственного капитализма"

– Мир отходит от либеральной догмы "рынок все решит". Правительства Запада вливают триллионы в свои индустрии. В Украине же до сих пор идет дискуссия: государство должно быть "сторожем" или активным игроком? Должна ли украинская власть прямо определять приоритетные отрасли и финансировать их, даже если МВФ будет против?

– Любое государство защищает определенные социальные и экономические отношения. Так было в эпоху рабства, в эпоху феодализма, так есть во время капитализма. Поэтому представление, что капитализм может существовать без опоры на государственные институты – фантазия.

Другое дело, что активность и глубина таких институтов варьируется в пространстве и времени. При этом немаловажную роль играет уровень конкурентоспособности тех или иных экономик: чем он выше, тем меньше прямой государственной поддержки они нуждаются. И наоборот.

Когда рухнула Берлинская стена и исчез Советский Союз, США лишились основного идеологического конкурента на экономическом олимпе. Их доля в мировом производстве тогда составляла около 26%. Еще почти 28% приходилось на все страны будущего ЕС. Вместе они производили более половины глобального ВВП.

Западные рынки, которые действительно выглядели свободными на фоне директивного социализма, превратились в остов (костяк - ред.) мирового производства. Для менее состоятельных стран их модель развития казалась совершенной, ее пытались копировать как по сути, так и по форме. Тем более, что она победила в открытом противостоянии с советской моделью государственного планирования.

На этом фоне появились 10 известных постулатов Вашингтонского консенсуса – экономических принципов успешного развития. По сути, это был манифест неолиберального глобализма: приватизация, дерегуляция, свободное движение товаров и услуг, преференции для иностранных инвестиций, макроэкономическая стабильность, защита прав собственности и т.д.

Сами по себе эти положения не были алогичными. Однако на практике их оказалось мало. Хотя бы потому, что государственные и общественные институты часто были не готовы к их реализации. В бывшем же СССР таких институтов вообще не существовало. Несмотря на это, господствующими оказались идеи "шоковой терапии" и "500 дней" – срока, в течение которого неконкурентная советская экономика должна была превратиться в ведущую рыночную.

Результат этого "большого скачка в рынок" хорошо известен: он явно не учел пословицу о рецепте английского лужка, создание которого требует 200 лет внимательного ухода.

На этом фоне неолиберальный мейнстрим начал неустанно размываться. Жирную точку в его истории поставил глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов, когда для спасения своих дерегулированных рынков западные страны прибегли к чрезвычайным мерам их государственного регулирования.

Вашингтонский консенсус отошел в вечность. Его сменила "новая нормальность" – политика, воплощавшая активное государственное регулирование для недопущения или минимизации экономического спада при незначительных инфляционных рисках. Ведь стало очевидно, что ценовая стабильность не гарантирует устойчивого роста.

По сути, это был осовремененный ремейк кейнсианской стабилизации. После почти 10 лет ее применения была предпринята попытка перевернуть и эту страницу, но из-за коронакризиса в 2020-2022 годах от этого вынужденно отказались.

Со вспышкой современных войн (не столько экономических, как уже горячих) контуры нового экономического мейнстрима еще только формируются.

Тем не менее, уже сейчас понятно, что они включают бескомпромиссную конкурентную борьбу, жесткую защиту национальных интересов, усиление оборонных потенциалов и союзов, милитаризацию промышленного развития, наращивание его приоритетного финансирования.

О массовой дерегуляции и свободном трансграничном движении капитала, товаров и услуг речь уже не идет. Вместо этого на слуху "дерискинг", "решоринг" и "френдшоринг" – снижение технологического взаимодействия с недружественными государствами и возвращение из-за рубежа национального капитала в собственную или дружественные страны.

Учитывая очевидные амбиции Китая, чья экономика (16,9% глобального ВВП, 2024 год) конкурирует по размеру с экономикой ЕС (17,6%) и претендует за 10 лет стать первой в мире, а также его усилия по наращиванию своего международного влияния (инициатива "Пояс и путь", вопрос Тайваня, доминирующие позиции в BRICS и Новом банке развития, претензии на технологическое лидерство), можно не сомневаться, что следующие десятилетия будут оставаться временем глобальных столкновений и трансформаций.

Ведь США демонстрируют неприемлемость таких перспектив и готовность противодействовать им любыми способами. Учитывая же очевидную непоследовательность американской и европейской политики в отношении российской агрессии, среди третьих стран все чаще звучит мысль, что лучшей защитой национального суверенитета является ядерный зонтик.

Для Украины признание и финансовая поддержка приоритетных отраслей – вопрос выживания. В условиях войны, которая продолжается на ее территории, другого не дано. Это осознают все наши доноры, включая международные организации. В этом смысле если и возникают вопросы, то, скорее всего, относительно непонятных бюджетных расходов и коррупционных скандалов, которые ослабляют обороноспособность страны.

Об ОПК как новом локомотиве

– Наш оборонный комплекс сейчас показывает чудеса. Но может ли он стать драйвером для всей экономики (как это было в Израиле или Южной Корее)? Есть ли риск, что мы останемся лишь сборочным цехом из иностранных комплектующих, вместо того чтобы создать замкнутые циклы производства внутри страны?

– По данным Кильского института мировой экономики, с начала широкомасштабной войны объем внешней военной помощи Украине достиг почти 188 млрд долларов. Ее же собственные оборонные расходы составили 224 млрд долларов (в эквиваленте).

Это позволяет предположить, что сейчас примерно 45% всех расходов на оборону Украины покрываются извне. Несмотря на это и огромное общее финансирование военных нужд, продвижение врага до сих пор не остановлено.

Приведенное поднимает как минимум несколько вопросов. Во-первых, отечественный оборонный комплекс действительно стремительно развивается, но его возможностей все еще недостаточно для гарантий безопасности. Во-вторых, не ясно как обеспечить послевоенное развитие ВПК, учитывая существующий дефицит военной продукции и финансовых ресурсов для ее получения.

Этот вопрос оказывается еще более сложным, если учесть дополнительное покрытие донорами бюджетных дефицитов Украины в объеме 172 млрд долларов. Понятно, что без этого ресурса экономика не смогла бы генерировать доходы, которые в конечном итоге используются для внутреннего финансирования обороны.

Конкретных ответов на эти вопросы пока нет. Но, поскольку кукурузой ни "Шахеда", ни ракеты не сбить, ставку надо делать на промышленное развитие. Военные нужды при этом должны быть в безусловном приоритете.

Учитывая текущий интерес к отечественным антидронным технологиям в регионе Персидского залива, можно предположить, что взаимодействие государства и бизнеса в оборонной сфере имеет не только реальные достижения, но и новые перспективы развития.

Отдельного внимания при этом стоит опыт агентства DARPA (Министерство обороны США), которое отвечает за разработку будущих военных технологий и с которым связывают развитие микроэлектроники, изобретение технологий стелс, прототипа интернета, системы GPS и тому подобное.

Почему Украине нужно делать ставку на ОПК, а не агросектор

Учитывая возможность двойного использования таких инноваций, развитие ВПК не следует рассматривать как самозамкнутую систему. Инновации, осуществленные в его рамках, способны генерировать занятость в гражданском производстве, повышая технологичность и доходность всей экономики.

Однако такой подход требует высокой мобильности ресурсов и капитала, а также конкуренции, как в оборонной сфере, так и в экономике вообще, чтобы избежать превращения ВПК в экономическую черную дыру.

При этом попытки производить все, сразу и собственноручно не выглядят продуктивными. Хотя бы потому, что у Украины для этого пока нет ни опыта, ни ресурсов.

Даже Россия, которая десятки лет готовилась к этой войне, не смогла ее вести без привлечения иранской, северокорейской и китайской помощи. Украине стоит сосредоточиться на реалистичных проектах, постепенно наращивая технологическую глубину и сложность своей продукции.

В этом смысле показателен опыт Израиля, который смог создать высокотехнологичную экономику и ВПК, наладить особые партнерские отношения с США, получить доступ к их ведущей военной продукции и услугам и эффективно их использовать на практике.

В конце концов, развивая свои отношения с НАТО, Украина должна учиться сотрудничать со странами альянса во всех аспектах его деятельности, включая военное производство.

При этом уникальность ее собственных разработок будет прямо влиять на доступ к лучшим образцам ее иностранных партнеров. Ведь логика взаимной выгоды остается неизменной как в сфере гражданского бизнеса, так и военного. Тем более, что процесс глобализации с ее производственной специализацией и кооперацией также никто не отменял.

Другое дело, что она сейчас меняет свои лозунги и принципы – с неолиберальных на прагматично-избирательные.

О ресурсах и геополитических "тисках"

– Украина обладает критическими ресурсами (литий, титан), за которые идет глобальная битва. Как нам в этой битве не стать просто "карьером" для ЕС, США или Китая? Какие конкретные механизмы (законы, налоги) могут заставить мировых гигантов строить перерабатывающие заводы здесь, а не просто вывозить руду?

– Если Украина заинтересована в первоклассных иностранных компаниях, она должна сделать так, чтобы именно этим компаниям было выгодно инвестировать в ее экономику. Для этого они, прежде всего, должны чувствовать бизнес-комфорт и безопасность.

Не касаясь современных военных рисков, сравните историю суверенных рейтингов Украины и других стран региона. Они очень красноречивы, потому что экономика Украины никогда не классифицировалась как инвестиционно привлекательная. Ее суверенные рейтинги традиционно находились в "спекулятивной зоне".

То есть, для иностранцев было приемлемым покупать украинские ОВГЗ ради их высокой доходности и избавляться до момента очередной девальвации гривны. Но, как правило, не более того.

Все, что было связано с инвестициями в материальное производство, рассматривалось как слишком рискованное. У нас поэтому и отечественный бизнес часто работает в собственной стране через офшорные юрисдикции. Ввиду этого вопрос о "карьерной экономике" нужно начинать с того, что таких "карьеров" в стране уже уйма. А также признать, что Microsoft, Apple, Boeing или Airbus не имеют к ним никакого отношения.

Что с этим делать? Адаптировать и выполнять нормы ЕС, если мы действительно хотим присоединиться к Евросоюзу и привлечь внимание таких корпораций, как Volkswagen, Siemens или Bayer.

А еще необходимо изучать индивидуальные преференции именно таких компаний и делать такие предложения, от которых было бы трудно отказаться из-за их исключительной привлекательности, учитывая чрезвычайную конкуренцию на рынке высоких технологий не только среди компаний-разработчиков, но и стран размещения их производственных мощностей.

Ждать же, что рынок сам все уладит в нашу пользу, когда конкуренты работают локтями – ошибочная стратегия. Как говорил один украинский президент, мы любим иностранные инвестиции, но не иностранных инвесторов. С тех пор прошло почти 30 лет.

О долговой "красной линии"

– Госдолг Украины приближается к 100% ВВП. Бюджет критически зависит от доноров. Где проходит граница нашей финансовой безопасности? Видите ли вы сценарий, при котором Украина сможет самостоятельно обслуживать эти долги без радикальной реструктуризации или списания, когда внешняя помощь начнет уменьшаться?

– За время широкомасштабной войны государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился от 2,7 трлн до 9,0 трлн гривен, достигнув, по оценкам Минфина, 98,4% от прогнозного ВВП. При обычных обстоятельствах такие показатели и динамика являются наглядно опасными.

Однако перед угрозой военного уничтожения государства вопрос его долга отходит на задний план. Фокус внимания должен смещаться на достаточность и эффективность использования заимствованных средств ради защиты нации.

Как уже отмечалось, наши партнеры это хорошо понимают. Именно поэтому, европейской программой Ukraine Facility предусмотрено, что кредиты в ее рамках не только имеют льготный период в 11-12 лет, но и могут компенсироваться странами ЕС.

Обслуживание же и погашение кредитов в рамках программы ERA, инициированной странами G7 в объеме 50 млрд долларов, должны осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов. Учитывая это, риски дополнительной долговой нагрузки таких кредитов пока не выглядят чрезмерными.

О гривне и политике НБУ

– Как ученый и бывший представитель Нацбанка, как вы оцениваете баланс между борьбой с инфляцией и восстановлением экономики? Не "засушивает" ли нынешняя высокая учетная ставка и жесткая монетарная политика те ростки бизнеса, которые могли бы наполнять бюджет?

– Учитывая регулярность валютных и инфляционных кризисов в Украине, Нацбанк не может жаловаться на недостаток внимания к себе. Однако, причины этих кризисов не ограничивались только его решениями. Ведь центробанк действует в законодательном поле, общие рамки которого определяют парламент и президент.

Да и сам Нацбанк, хотя и имеет особый статус, однако остается государственным учреждением. Поэтому его деятельность следует рассматривать как составляющую государственной политики. Несмотря на все разговоры о независимости НБУ, что естественно не отменяет его ответственность в пределах собственных компетенций.

Мне кажется, что в таких экономиках как украинская, центробанк должен иметь, как минимум, три стратегических ориентира - валютный курс, инфляцию и экономическую динамику.

Понятно, что это очень сложно, учитывая несовершенство рыночных и государственных институтов. Однако пренебрежение любым из этих показателей рано или поздно имеет негативные последствия. Именно об этом и свидетельствует наш опыт.

В случае вступления в ЕС акценты в этой триаде могут измениться. Поэтому будущий баланс между инфляцией и экономическим восстановлением будет определяться условиями, в которых окажется страна после прекращения огня. Сейчас же Украина критически зависит от внешнего финансирования ее бюджета, которое превышает 20% ВВП – немыслимого в обычных условиях уровня.

Поступление этой помощи привело к стремительному росту банковских ресурсов: объем привлеченных ими депозитов за 2022-2025 годах более чем удвоился, увеличившись на 1,7 трлн гривен.

Какие стратегические ориентиры должны быть у украинского Нацбанка

Прирост же банковских кредитов на этом фоне оказался в 11 раз меньшим - всего 0,15 трлн. Кредитование реального сектора (нефинансовых корпораций) вообще повысилось только на 3,1%, что несопоставимо даже с приростом потребительских цен, который превысил 60%.

Это служит основанием для длительной критики НБУ, который вместо развития кредитования создал огромный "рынок" депозитных сертификатов. Его объем по текущему курсу гривни уже приближается к 18 млрд долларов (в эквиваленте).

Банки на нем получают доходы лишь за то, что перечисляют эти миллиарды Нацбанку, а потом получают их обратно. В условиях, когда банковская система захлебывается от ликвидности, а производство от ее нехватки, Нацбанк рассматривает эти деньги как "лишние".

Показательно, что в ходе большой войны банки вкладывают в такие сертификаты (+563 млрд гривен) даже больше, чем в поддержку бюджета через покупку ОВГЗ (+394 млрд), превратившись в настоящих финансовых рантье, интересы которых мало чем отличается от уже упомянутых иностранцев, которых в Украине интересуют прежде всего пассивные доходы от государственных ценных бумаг.

В этой странной ситуации НБУ ссылается на норму закона, согласно которой он должен заниматься прежде всего инфляцией и поэтому кредитование экономики не является его приоритетной целью.

Единственный орган законодательной власти страны – парламент – это никак не комментирует, если вообще замечает. Правительство также молчит, хотя ему подчинены все государственные банки, формирующие костяк банковского сектора и которые должны были бы обеспечить финансирование критически важного в условиях войны производства.

Руководство государственных банков не беспокоит такими вопросами ни себя, ни правительство. А частные банки действуют в соответствии с условиями, которые для них определило государство. И в этом смысле к ним вопросов действительно нет. Тем более что они не могут рассчитывать на (скорую) помощь правоохранительной системы в случае мошенничества заемщиков.

Итак, если государство действует таким образом в сверхкритической ситуации - во время войны, то на какой инструментарий оно рассчитывает после ее завершения? Какие регуляторные и банковские компетенции останутся для послевоенного развития страны? Сейчас это риторический вопрос.

Хуже то, что после прекращения огня неизбежно сократится наше внешнее финансирование, провоцируя дефицит валюты с уже традиционными рисками и угрозами - неожиданной девальвации и инфляции.

О Евроинтеграции без розовых очков

– Вступление в ЕС открывает рынки, но и накладывает жесткие ограничения (экологические нормы, квоты, запрет господдержки). Выдержит ли наш ослабленный войной бизнес прямую конкуренцию с европейскими гигантами? Как нам защитить своего производителя в процессе евроинтеграции, не нарушая правил игры?

– Украина действительно странная страна. Мы годами жалуемся на свои экологические проблемы и одновременно пугаемся повышения экологических стандартов. Боимся, превратиться в "карьерную экономику" с ее тотальным загрязнением, но не замечаем собственные "достижения" в виде угольных копанок Донбасса, лунных пейзажей янтарного Полесья или неконтролируемой вырубки Карпат.

Будто все это делали французы с бельгийцами и шведами, а не мы сами под строгим надзором наших правоохранительных органов. Мы не вспоминаем о мусоре из Львова, который развозился по всей стране из-за отсутствия мусоросжигательного завода, и о том, что он до сих пор не работает.

Будем откровенны, мы не конкурируем с ЕС в самолетостроении, автомобильной отрасли или робототехнике. Поскольку нам нечем конкурировать.

Однако, если нам удастся локализовать часть соответствующих производств в Украине, это будет наш весомый успех. И не только потому, что сможем приобщиться к европейским технологиям и повысить занятость с приличной оплатой труда.

Это будет свидетельством реальной евроинтеграции в части деятельности нашей таможни, контролирующих органов, судебной системы – тех сфер, которые уже стали притчей во языцех как для отечественного, так и иностранного бизнеса.

Если же учесть, что нашим предпринимателям удается выходить на европейские рынки и достойно там конкурировать даже в условиях войны, то можно не сомневаться в их дальнейших успехах и после ее окончания. Другое дело, что евроинтеграция требует от Украины четких обязательств.

В отраслях, где Украина не может конкурировать с ЕС, она может сотрудничать

И это уже вопрос к ее чиновникам – быть откровенными с собой и партнерами относительно реалистичности собственных обещаний. Ведь это другая наша известная проблема – принимать на себя обязательства, даже не думая о том, каким образом их потом выполнять.

Когда же наступает время их выполнения, начинаются стенания о форс-мажорах, уникальности нашей ситуации, неуступчивости западных кредиторов и недопустимости внешнего управления.

Во время войны европейские партнеры на многое закрывают глаза, но не надо думать, что они ничего не видят и не понимают. Как только она закончится, многие наши уважительные причины исчезнут и отношения перейдут в более обычную прагматическую плоскость.

О демографическом приговоре

–​​​​​​​ Экономика – это люди. Если миллионы украинцев не вернутся из-за границы, о каком росте ВВП мы можем говорить? Стоит ли нам уже сейчас пересчитывать экономическую модель под значительно меньшее количество населения (например, 25-30 млн), и как эта модель должна выглядеть?

– Демографы считают, что численность населения планеты может не превысить 10,3 млрд человек из-за начала его сокращения через 50-60 лет. Речь идет о демографическом переходе, когда количество умерших начнет превышать количество рождающихся. Этот прогноз не выглядит нереалистичным, учитывая устойчивое уменьшение темпов прироста населения планеты и его старение.

В Украине эти тренды усиливаются эмиграцией, которая сначала имела экономические корни, а сейчас безопасностные. По данным ООН, из Украины за время большой войны выехало почти 6 млн человек, львиная доля которых имеет временную защиту в ЕС.

Опросы свидетельствуют о сокращении тех, кто планирует вернуться в Украину. По разным оценкам, их уже меньше половины. Причины этого очевидны.

Будет ли это влиять на состояние экономики? Безусловно. Предприниматели уже отмечают нехватку специалистов в целом ряде рабочих профессий. Является ли это приговором? Нет.

В случае устойчивого послевоенного роста условия жизни и труда будут улучшаться. Это будет стимулировать людей к возвращению, хотя, разумеется, не всех. Украина также станет более привлекательной для граждан других стран, многие из которых, кстати, не покидают ее и во время войны.

Сейчас немало пишут об обратной волне поляков, которые возвращаются в Польшу после лет работы в странах "старой Европы". Может ли это со временем произойти в Украине? Да. Почему нет? По крайней мере объективных причин того, чтобы это было в принципе невозможно, нет.

Главное – условия жизни, которые мы сможем для себя наладить. В конце концов, именно ради этого украинцы сегодня и воюют.

Финальный прогноз

–​​​​​​​ Институт экономики и прогнозирования работает с цифрами, а не пустыми словами. Если отбросить политические заявления о планах восстановления Украины, какой сценарий развития нашей страны на ближайшие 5-10 лет вы считаете наиболее реалистичным? К чему нам готовиться: к стремительному скачку или к тяжелому, медленному восстановлению?

– Статистически значимые прогнозы требуют определенных наблюдений. Причем их количество должно кратно превышать глубину прогноза и число оцениваемых показателей. Для Украины, которая втянута в войну, "емкость" таких наблюдений очень ограничена. Поэтому любые оценки с горизонтом в 5-10 лет остаются сугубо условными.

Вероятно, можно, например, сослаться на опыт Болгарии, которая остается самым бедным членом ЕС по ВВП на душу населения, и отметить, что у нее этот показатель в 2024 г. составлял 17,6 тысячи долларов, а в России – 14,9 тысячи, и что за последние четыре года этот разрыв увеличился.

Для Украины это наглядный пример не тревожных, а стимулирующих перспектив. И это будет обнадеживающе-корректным, если учесть ее евроинтеграционные устремления.

Однако, для их реализации должна закончиться война. Украина должна отстоять свою независимость. Для этого рядом с ней должны находиться ее западные партнеры. Их финансирования должно хватать для закупки вооружения и поддержки украинского бюджета.

Указанное вооружение должно не только поставляться в необходимых объемах и номенклатуре, но и вовремя. Учитывая ведущие позиции американского ВПК, а также зарубежные военные операции США, его производство должно очень быстро масштабироваться. То же самое должно происходить с ВПК европейских стран и Украины, что, к сожалению, не всегда соответствует реальности.

Этот пример наглядно демонстрирует сложность точной оценки того, что ждет Украину через 5-10 лет. При этом Украина не должна смещаться на периферию внимания своих западных партнеров. Указанное требует от нее тех качеств, которые позволили бы в 2022 году обрести безоговорочную международную субъектность, уважение и поддержку. Но для этого одних новостей с фронта недостаточно.

Слишком часто в эпицентре оказываются тыловые события: бюджетное расточительство, непрозрачные закупки, "непонятное" корпоративное управление и т.п. И у этих событий зачастую нет логического завершения. То есть такого, которое предусмотрено законом. Или должно быть предусмотрено им, учитывая продолжающуюся войну.

Что ждет Украину через 5-10 лет

Такое положение вещей демотивирует как общество, так и иностранных партнеров Украины, порождая сомнения в ее способности не только выстоять, опираясь на внешнюю помощь, но и соответствовать европейским нормам государственной добропорядочности.

Итак, мы невольно возвращаемся к первому блоку вопросов касательно нашего законодательства де-юре и де-факто, его влияния на экономическую конкурентоспособность, условий технологического скачка.

Все оказывается завязанным в тугой узел – способность к сопротивлению, наш потенциал, его реализация, глобальные интересы партнеров, их поддержка, будущие перспективы.

Учитывая количество неизвестных в этом перечне, надо признать, что мы не можем заглянуть в будущее. Несмотря на это, нам дано понять, чего нужно избегать, чтобы встреча с ним не принесла разочарования. А то, что впереди нас ждут тяжелые испытания, вряд ли кого-то удивит. Поскольку ни один успех не бывает легким, тем более в условиях войны.