Замена Китаю. Белый дом стимулирует строительство заводов по выпуску микрочипов в США

Белый дом намерен выделить миллиарды долларов в виде субсидий ведущим американским компаниям, которые производят полупроводники, чтобы позволить им расширить свои производственные мощности в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена стремится к тому, чтобы передовые микрочипы, которые используются в смартфонах, развитии искусственного интеллекта и современных системах вооружения, производились в Штатах.

Среди вероятных получателей субсидий называются Intel и тайваньская компания по производству полупроводников TSMC. Южнокорейская компания Samsung Electronics также являющаяся претендентом на грант от Белого дома.

В декабре прошлого года министр торговли США Джина Раймондо заявила, что в течение следующего года ее ведомство выделит более десяти грантов на финансирование производства полупроводников, которые могут кардинально изменить производство чипов в США.

Что предшествовало

В США и странах Евросоюза в последнее время стали чаще звучать инициативы об экономическом давлении на Китай, среди которых введение определенных торговых ограничений.

Отмечается, что ЕС и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах, как Китай.

Кроме того, Соединенные Штаты и Нидерланды летом 2023 года ввели новые ограничения, которые коснулись китайских производителей микросхем.

Также позже США заявили, что предпримут новые шаги, чтобы помешать американским производителям микросхем продавать Китаю полупроводники в обход правительственных ограничений.