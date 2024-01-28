ua en ru
Вс, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Замена Китаю. Белый дом стимулирует строительство заводов по выпуску микрочипов в США

Воскресенье 28 января 2024 01:32
UA EN RU
Замена Китаю. Белый дом стимулирует строительство заводов по выпуску микрочипов в США Фото: США стимулируют строительство заводов по выпуску микрочипов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белый дом намерен выделить миллиарды долларов в виде субсидий ведущим американским компаниям, которые производят полупроводники, чтобы позволить им расширить свои производственные мощности в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена стремится к тому, чтобы передовые микрочипы, которые используются в смартфонах, развитии искусственного интеллекта и современных системах вооружения, производились в Штатах.

Среди вероятных получателей субсидий называются Intel и тайваньская компания по производству полупроводников TSMC. Южнокорейская компания Samsung Electronics также являющаяся претендентом на грант от Белого дома.

В декабре прошлого года министр торговли США Джина Раймондо заявила, что в течение следующего года ее ведомство выделит более десяти грантов на финансирование производства полупроводников, которые могут кардинально изменить производство чипов в США.

Что предшествовало

В США и странах Евросоюза в последнее время стали чаще звучать инициативы об экономическом давлении на Китай, среди которых введение определенных торговых ограничений.

Отмечается, что ЕС и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах, как Китай.

Кроме того, Соединенные Штаты и Нидерланды летом 2023 года ввели новые ограничения, которые коснулись китайских производителей микросхем.

Также позже США заявили, что предпримут новые шаги, чтобы помешать американским производителям микросхем продавать Китаю полупроводники в обход правительственных ограничений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Хищение 1,5 млрд гривен на снарядах. Скандальный экс-чиновник Минобороны получил подозрение
Хищение 1,5 млрд гривен на снарядах. Скандальный экс-чиновник Минобороны получил подозрение
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России