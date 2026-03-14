Япония хочет получить украинские дроны: в Токио рассматривают сделку о приобретении

16:15 14.03.2026 Сб
Япония рассматривает покупку украинских дронов, Токио преследует несколько собственных целей
Антон Корж
Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для собственных Сил самообороны. Главной причиной является успешное использование этой техники в реальных боевых условиях против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские Kyodo News и 47news.

Правительство Японии изучает возможность интеграции украинских БПЛА в свой оборонный арсенал. Украина значительно усовершенствовала технологии производства беспилотных летательных аппаратов, отдавая приоритет опыту, полученному на поле боя.

Окончательное решение Токио примет после сравнения характеристик украинских дронов с аналогами из других стран. В частности, рассматриваются варианты из Израиля, однако из-за политической ситуации вокруг сектора Газа японские власти склоняются к поддержке именно украинских разработок.

Преимущества украинских разработок

Представители Министерства обороны Японии отмечают, что украинские дроны имеют высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большую дальность полета.

"Украина быстро совершенствуется на основе результатов реальных боевых развертываний, что обеспечивает высокие технические характеристики", - отметили в ведомстве. Кроме прямой закупки, Япония надеется получить технологии для дальнейшего собственного производства беспилотников.

Ближний Восток хочет украинские дроны

Напомним, по данным западных СМИ, по меньшей мере еще одна страна Персидского залива - позже стало известно, что речь идет о Катаре - ведет переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".

Также недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует осуществить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составлять миллионы долларов.

Отдельно от правительства саудитов, по данным СМИ, нефтяной гигант Saudi Aramco обсуждает с двумя украинскими компаниями покупку дронов-перехватчиков для защиты нефтяных месторождений от атак иранских "Шахедов".

Комбинированный удар по Киевщине: повреждены общежитие, дома, есть жертвы
