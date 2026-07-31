Куда делся колорадский жук? Правда ли, что вредитель "исчез" с огородов и полей

Главное: Популяция вредителя : численность колорадского жука в Украине в 2026 году существенно упала, хотя полностью он не исчез.

: численность колорадского жука в Украине в 2026 году существенно упала, хотя полностью он не исчез. Причины сокращения : меньшие площади и более тщательный уход в частном секторе, вымерзание части взрослых насекомых из-за низких зимних температур и прохладное начало вегетации (которые сдержали массовое размножение).

: меньшие площади и более тщательный уход в частном секторе, вымерзание части взрослых насекомых из-за низких зимних температур и прохладное начало вегетации (которые сдержали массовое размножение). Влияние науки : если селекционеры выводят генномодифицированные сорта картофеля, колорадский жук может их не есть (это - легче, чем брызгать вредителей).

: если селекционеры выводят генномодифицированные сорта картофеля, колорадский жук может их не есть (это - легче, чем брызгать вредителей). Другие факторы : на количество вредителя могут влиять не только погодные аномалии (засухи или дожди), но и наличие малочисленных природных "врагов" (в частности клопа-перилюса), а также более эффективные средства борьбы.

: на количество вредителя могут влиять не только погодные аномалии (засухи или дожди), но и наличие малочисленных природных "врагов" (в частности клопа-перилюса), а также более эффективные средства борьбы. Ситуация в прошлом году: в 2025 году фермеры также заметили, что на полях стало значительно меньше колорадского жука (в частности на юге и в центре Украины).

Правда ли, что колорадский жук "исчез"

Эксперт рассказал, что на самом деле многие спрашивают, куда в этом году девался колорадский жук.

"Он есть", - констатировал Фурдыга.

В то же время, согласно данным специалиста, численность этого насекомого "существенно упала".

Такая ситуация сложилась, по словам директора Института картофелеводства, из-за совпадения трех факторов.

Речь идет, во-первых, о сокращении площадей в частном секторе.

"Насадив меньше, люди начали более тщательно обрабатывать участки и следить за порогом вредоносности", - объяснил Фурдыга.

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Второй фактор - низкие температуры зимой.

"Из-за дождей вредитель не смог зарыться на привычную глубину, и часть взрослых насекомых (имаго) просто вымерзла", - сообщил ученый.

Третий фактор - прохладное начало вегетации .

"Погодные условия в начале сезона сдержали массовое размножение, поэтому привычных 2-3 поколений жука в этом году нет", - поделился эксперт.

Какая ситуация с жуком сложилась в прошлом году

Летом 2025 года фермеры (в частности, на юге и в центре Украины) заметили, что на полях стало значительно меньше колорадского жука.

Энтомолог и научный сотрудник Государственного природоведческого музея Луганского заповедника Луганского национального университета имени Тараса Шевченка Сергей Глотов в интервью РБК-Украина предположил, что его количество может зависеть еще и от ситуации с сортами картофеля.

"Скорее всего, селекционеры вывели генномодифицированные сорта картофеля, которые не ест колорадский жук. Это оказалось легче, чем брызгать вредителей", - объяснил он.

В контексте этого вопроса специалист также упомянул об уменьшении количества "частных участков, где люди сами выращивают картофель".

"Кроме этого, появились более эффективные средства борьбы... Но колорадский жук не исчез, я встречаю его на полях на пасленовых культурах", - поделился ученый.

Тем временем энтомолог и младший научный сотрудник НПП "Тузловские лиманы", ведущий специалист ГУ Одесской испытательной фитосанитарной лаборатории Госпродпотребслужбы Евгений Халаим в интервью РБК-Украина отметил, что ситуация с колорадским жуком - "скорее одноразовая акция".

"Которая была распространена преимущественно в южных и центральных областях. Летом там наблюдалась довольно аномальная засуха и это вызвало снижение численности вредителя. А местами колорадский жук даже почти исчез", - рассказал специалист.

Он отметил, что в северных и западных регионах Украины (где прошли дожди и была более умеренная температура) - "вредитель остался в той же популяции".

Есть ли у этого вредителя "враги" среди насекомых

Халаим сообщил, что существуют также и естественные "враги" колорадского жука.

"Колорадский жук - родом из Северной Америки. К нам его завезли где-то в 60-х годах", - напомнил он.

Чуть позже после этого, по словам ученого, "была попытка акклиматизировать у нас его природного врага из Северной Америки - клопа-перилюса (Perillus bioculatus), питающегося личинками колорадского жука".

"Это называется биологический метод борьбы", - уточнил специалист.

Он добавил, что "этот клоп и сейчас у нас есть, но не в той численности, чтобы вытеснить вредителя".

"Дело в том, что эта практика немного не прижилась, потому что нужно было в лабораторных условиях выращивать большое количество клопа. А это несколько сложно. Он прижился, но его популяции недостаточно, чтобы полностью уничтожить колорадского жука", - подытожил энтомолог.