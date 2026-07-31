Куда делся колорадский жук? Правда ли, что вредитель "исчез" с огородов и полей

Колорадский жук для многих украинцев - "традиционный" вредитель, борьба с которым требует немало сил. Однако в последнее время этих насекомых местами стало ощутимо меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку для AgroTimes директора Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Николая Фурдыги.
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Эксперт рассказал, что на самом деле многие спрашивают, куда в этом году девался колорадский жук.
"Он есть", - констатировал Фурдыга.
В то же время, согласно данным специалиста, численность этого насекомого "существенно упала".
Такая ситуация сложилась, по словам директора Института картофелеводства, из-за совпадения трех факторов.
Речь идет, во-первых, о сокращении площадей в частном секторе.
"Насадив меньше, люди начали более тщательно обрабатывать участки и следить за порогом вредоносности", - объяснил Фурдыга.
Второй фактор - низкие температуры зимой.
"Из-за дождей вредитель не смог зарыться на привычную глубину, и часть взрослых насекомых (имаго) просто вымерзла", - сообщил ученый.
Третий фактор - прохладное начало вегетации .
"Погодные условия в начале сезона сдержали массовое размножение, поэтому привычных 2-3 поколений жука в этом году нет", - поделился эксперт.
Летом 2025 года фермеры (в частности, на юге и в центре Украины) заметили, что на полях стало значительно меньше колорадского жука.
Энтомолог и научный сотрудник Государственного природоведческого музея Луганского заповедника Луганского национального университета имени Тараса Шевченка Сергей Глотов в интервью РБК-Украина предположил, что его количество может зависеть еще и от ситуации с сортами картофеля.
"Скорее всего, селекционеры вывели генномодифицированные сорта картофеля, которые не ест колорадский жук. Это оказалось легче, чем брызгать вредителей", - объяснил он.
В контексте этого вопроса специалист также упомянул об уменьшении количества "частных участков, где люди сами выращивают картофель".
"Кроме этого, появились более эффективные средства борьбы... Но колорадский жук не исчез, я встречаю его на полях на пасленовых культурах", - поделился ученый.
Тем временем энтомолог и младший научный сотрудник НПП "Тузловские лиманы", ведущий специалист ГУ Одесской испытательной фитосанитарной лаборатории Госпродпотребслужбы Евгений Халаим в интервью РБК-Украина отметил, что ситуация с колорадским жуком - "скорее одноразовая акция".
"Которая была распространена преимущественно в южных и центральных областях. Летом там наблюдалась довольно аномальная засуха и это вызвало снижение численности вредителя. А местами колорадский жук даже почти исчез", - рассказал специалист.
Он отметил, что в северных и западных регионах Украины (где прошли дожди и была более умеренная температура) - "вредитель остался в той же популяции".
Халаим сообщил, что существуют также и естественные "враги" колорадского жука.
"Колорадский жук - родом из Северной Америки. К нам его завезли где-то в 60-х годах", - напомнил он.
Чуть позже после этого, по словам ученого, "была попытка акклиматизировать у нас его природного врага из Северной Америки - клопа-перилюса (Perillus bioculatus), питающегося личинками колорадского жука".
"Это называется биологический метод борьбы", - уточнил специалист.
Он добавил, что "этот клоп и сейчас у нас есть, но не в той численности, чтобы вытеснить вредителя".
"Дело в том, что эта практика немного не прижилась, потому что нужно было в лабораторных условиях выращивать большое количество клопа. А это несколько сложно. Он прижился, но его популяции недостаточно, чтобы полностью уничтожить колорадского жука", - подытожил энтомолог.
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