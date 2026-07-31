Куди подівся колорадський жук? Чи правда, що шкідник "зник" з городів і полів

Колорадський жук для багатьох українців - "традиційний" шкідник, боротьба з яким потребує чимало сил. Проте останнім часом цих комах місцями стало відчутно менше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на колонку для AgroTimes директора Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) України Миколи Фурдиги.
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Експерт розповів, що насправді багато хто запитує, куди цього року подівся колорадський жук.
"Він є", - констатував Фурдига.
Водночас, згідно з даними спеціаліста, чисельність цієї комахи "суттєво впала".
Така ситуація склалась, за словами директора Інституту картоплярства, через збіг трьох факторів.
Йдеться, по-перше, про скорочення площ у приватному секторі.
"Насадивши менше, люди почали ретельніше обробляти ділянки та стежити за порогом шкодочинності", - пояснив Фурдига.
Другий фактор - низькі температури взимку.
"Через дощі шкідник не зміг заритися на звичну глибину, і частина дорослих комах (імаго) просто вимерзла", - повідомив науковець.
Третій фактор - прохолодний початок вегетації.
"Погодні умови на початку сезону стримали масове розмноження, тому звичних 2-3 поколінь жука цьогоріч немає", - поділився експерт.
Влітку 2025 року фермери (зокрема на півдні та в центрі України) помітили, що на полях стало значно менше колорадського жука.
Ентомолог і науковий співробітник Державного природознавчого музею Луганського заповідника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Глотов в інтерв'ю РБК-Україна припустив, що його кількість може залежати ще й від ситуації з сортами картоплі.
"Скоріше за все, селекціонери вивели генномодифіковані сорти картоплі, які не їсть колорадський жук. Це виявилося легше, ніж бризкати шкідників", - пояснив він.
У контексті цього питання спеціаліст також згадав про зменшення кількості "приватних ділянок, де люди самі вирощують картоплю".
"Крім цього, з'явилися ефективніші засоби боротьби... Але колорадський жук не зник, я зустрічаю його на полях на пасльонових культурах", - поділився науковець.
Тим часом ентомолог і молодший науковий співробітник НПП "Тузлівські лимани", провідний фахівець ДУ Одеської випробувальної фітосанітарної лабораторії Держпродспоживслужби Євгеній Халаїм в інтерв'ю РБК-Україна зауважив, що ситуація з колорадським жуком - "скоріше одноразова акція".
"Яка була поширеною переважно у південних і центральних областях. Влітку там спостерігалася доволі аномальна засуха і це викликало зниження чисельності шкідника. А місцями колорадський жук навіть майже зник", - розповів спеціаліст.
Він зауважив, що у північних та західних регіонах України (де пройшли дощі й була більш помірна температура) - "шкідник залишився у тій же популяції".
Халаїм повідомив, що існують також і природні "вороги" колорадського жука.
"Колорадський жук - родом із Північної Америки. До нас його завезли десь у 60-х роках", - нагадав він.
Трішки пізніше після цього, за словами науковця, "була спроба акліматизувати у нас його природного ворога з Північної Америки - клопа-периллюса (Perillus bioculatus), який харчується личинками колорадського жука".
"Це називається біологічний метод боротьби", - уточнив спеціаліст.
Він додав, що "цей клоп і зараз у нас є, але не в тій чисельності, щоб витіснити шкідника".
"Річ у тім, що ця практика трошки не прижилась, бо треба було в лабораторних умовах вирощувати велику кількість клопа. А це - дещо складно. Він прижився, але його популяції недостатньо, щоб повністю знищити колорадського жука", - підсумував ентомолог.
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