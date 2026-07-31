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Куда делся колорадский жук? Правда ли, что вредитель "исчез" с огородов и полей

11:42 31.07.2026 Пт
4 мин
Собирать насекомых с кустов или брызгать картошку больше не придется?
aimg Ирина Костенко
Куда делся колорадский жук? Правда ли, что вредитель "исчез" с огородов и полей Колорадского жука на картофеле местами не встретить (фото иллюстративное: Getty Images)
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Колорадский жук для многих украинцев - "традиционный" вредитель, борьба с которым требует немало сил. Однако в последнее время этих насекомых местами стало ощутимо меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку для AgroTimes директора Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Николая Фурдыги.

Главное:

  • Популяция вредителя: численность колорадского жука в Украине в 2026 году существенно упала, хотя полностью он не исчез.
  • Причины сокращения: меньшие площади и более тщательный уход в частном секторе, вымерзание части взрослых насекомых из-за низких зимних температур и прохладное начало вегетации (которые сдержали массовое размножение).
  • Влияние науки: если селекционеры выводят генномодифицированные сорта картофеля, колорадский жук может их не есть (это - легче, чем брызгать вредителей).
  • Другие факторы: на количество вредителя могут влиять не только погодные аномалии (засухи или дожди), но и наличие малочисленных природных "врагов" (в частности клопа-перилюса), а также более эффективные средства борьбы.
  • Ситуация в прошлом году: в 2025 году фермеры также заметили, что на полях стало значительно меньше колорадского жука (в частности на юге и в центре Украины).

Правда ли, что колорадский жук "исчез"

Эксперт рассказал, что на самом деле многие спрашивают, куда в этом году девался колорадский жук.

"Он есть", - констатировал Фурдыга.

В то же время, согласно данным специалиста, численность этого насекомого "существенно упала".

Такая ситуация сложилась, по словам директора Института картофелеводства, из-за совпадения трех факторов.

Речь идет, во-первых, о сокращении площадей в частном секторе.

"Насадив меньше, люди начали более тщательно обрабатывать участки и следить за порогом вредоносности", - объяснил Фурдыга.

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Второй фактор - низкие температуры зимой.

"Из-за дождей вредитель не смог зарыться на привычную глубину, и часть взрослых насекомых (имаго) просто вымерзла", - сообщил ученый.

Третий фактор - прохладное начало вегетации .

"Погодные условия в начале сезона сдержали массовое размножение, поэтому привычных 2-3 поколений жука в этом году нет", - поделился эксперт.

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Какая ситуация с жуком сложилась в прошлом году

Летом 2025 года фермеры (в частности, на юге и в центре Украины) заметили, что на полях стало значительно меньше колорадского жука.

Энтомолог и научный сотрудник Государственного природоведческого музея Луганского заповедника Луганского национального университета имени Тараса Шевченка Сергей Глотов в интервью РБК-Украина предположил, что его количество может зависеть еще и от ситуации с сортами картофеля.

"Скорее всего, селекционеры вывели генномодифицированные сорта картофеля, которые не ест колорадский жук. Это оказалось легче, чем брызгать вредителей", - объяснил он.

В контексте этого вопроса специалист также упомянул об уменьшении количества "частных участков, где люди сами выращивают картофель".

"Кроме этого, появились более эффективные средства борьбы... Но колорадский жук не исчез, я встречаю его на полях на пасленовых культурах", - поделился ученый.

Тем временем энтомолог и младший научный сотрудник НПП "Тузловские лиманы", ведущий специалист ГУ Одесской испытательной фитосанитарной лаборатории Госпродпотребслужбы Евгений Халаим в интервью РБК-Украина отметил, что ситуация с колорадским жуком - "скорее одноразовая акция".

"Которая была распространена преимущественно в южных и центральных областях. Летом там наблюдалась довольно аномальная засуха и это вызвало снижение численности вредителя. А местами колорадский жук даже почти исчез", - рассказал специалист.

Он отметил, что в северных и западных регионах Украины (где прошли дожди и была более умеренная температура) - "вредитель остался в той же популяции".

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Есть ли у этого вредителя "враги" среди насекомых

Халаим сообщил, что существуют также и естественные "враги" колорадского жука.

"Колорадский жук - родом из Северной Америки. К нам его завезли где-то в 60-х годах", - напомнил он.

Чуть позже после этого, по словам ученого, "была попытка акклиматизировать у нас его природного врага из Северной Америки - клопа-перилюса (Perillus bioculatus), питающегося личинками колорадского жука".

"Это называется биологический метод борьбы", - уточнил специалист.

Он добавил, что "этот клоп и сейчас у нас есть, но не в той численности, чтобы вытеснить вредителя".

"Дело в том, что эта практика немного не прижилась, потому что нужно было в лабораторных условиях выращивать большое количество клопа. А это несколько сложно. Он прижился, но его популяции недостаточно, чтобы полностью уничтожить колорадского жука", - подытожил энтомолог.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине появляются насекомые-"чужаки" - кто они и чем опасны.

Кроме того, мы объясняли, куда исчезают насекомые на зиму и почему становятся неактивными в холодный период.

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