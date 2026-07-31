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Зеленский назвал потери Украины и России в войне

11:14 31.07.2026 Пт
1 мин
Президент раскрыл неожиданные подробности
aimg Юлия Капитонова
Зеленский назвал потери Украины и России в войне Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
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Потери армии России в войне значительно выше, чем потери Сил обороны Украины. Несмотря на это, точные цифры пока неизвестны.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Американский журналист поинтересовался у главы государства, знает ли он ориентировочные потери российских оккупационных войск за четыре года полномасштабной войны.

"Да. Следовательно, их потери - 1 миллион 600 тысяч в общей сложности, из них около 700 тысяч - погибли. Приблизительно", - ответил Зеленский.

После этого журналист спросил, может ли президент Украины назвать потери Сил обороны.

По словам Зеленского, это очень сложно сделать.

"Извините, честно говоря, я не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых", - заявил украинский лидер.

Фактически Зеленский подтвердил, что потери России погибшими примерно в 14 раз выше, чем у Украины.

Он также добавил, что есть очень большое количество пропавших без вести.

Кстати, недавно Зеленский объявил, что Генштаб ВСУ готовит ряд системных изменений на фронте.

Также мы писали, почему Трамп резко изменил свое отношение к украинскому лидеру.

Кроме того, стало известно, планирует ли Зеленский возвращать Федорова в Минобороны.

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