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Куди подівся колорадський жук? Чи правда, що шкідник "зник" з городів і полів

11:42 31.07.2026 Пт
4 хв
Збирати комах з кущів чи бризкати картоплю більше не доведеться?
aimg Ірина Костенко
Куди подівся колорадський жук? Чи правда, що шкідник "зник" з городів і полів Колорадського жука на картоплі місцями не зустріти (фото ілюстративне: Getty Images)
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Колорадський жук для багатьох українців - "традиційний" шкідник, боротьба з яким потребує чимало сил. Проте останнім часом цих комах місцями стало відчутно менше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на колонку для AgroTimes директора Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук (НААН) України Миколи Фурдиги.

Головне:

  • Популяція шкідника: чисельність колорадського жука в Україні у 2026 році суттєво впала, хоча повністю він не зник.
  • Причини скорочення: менші площі та більш ретельний догляд у приватному секторі, вимерзання частини дорослих комах через низькі зимові температури та прохолодний початок вегетації (які стримали масове розмноження).
  • Вплив науки: якщо селекціонери виводять генномодифіковані сорти картоплі, колорадський жук може їх не їсти (це - легше, ніж бризкати шкідників).
  • Інші фактори: на кількість шкідника можуть впливати не лише погодні аномалії (посухи чи дощі), але і наявність малочисленних природних "ворогів" (зокрема клопа-периллюса), а також більш ефективні засоби боротьби.
  • Ситуація минулого року: у 2025 році фермери також помітили, що на полях стало значно менше колорадського жука (зокрема на півдні та в центрі України).

Чи правда, що колорадський жук "зник"

Експерт розповів, що насправді багато хто запитує, куди цього року подівся колорадський жук.

"Він є", - констатував Фурдига.

Водночас, згідно з даними спеціаліста, чисельність цієї комахи "суттєво впала".

Така ситуація склалась, за словами директора Інституту картоплярства, через збіг трьох факторів.

Йдеться, по-перше, про скорочення площ у приватному секторі.

"Насадивши менше, люди почали ретельніше обробляти ділянки та стежити за порогом шкодочинності", - пояснив Фурдига.

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Другий фактор - низькі температури взимку.

"Через дощі шкідник не зміг заритися на звичну глибину, і частина дорослих комах (імаго) просто вимерзла", - повідомив науковець.

Третій фактор - прохолодний початок вегетації.

"Погодні умови на початку сезону стримали масове розмноження, тому звичних 2-3 поколінь жука цьогоріч немає", - поділився експерт.

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Яка ситуація з жуком склалась минулого року

Влітку 2025 року фермери (зокрема на півдні та в центрі України) помітили, що на полях стало значно менше колорадського жука.

Ентомолог і науковий співробітник Державного природознавчого музею Луганського заповідника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Глотов в інтерв'ю РБК-Україна припустив, що його кількість може залежати ще й від ситуації з сортами картоплі.

"Скоріше за все, селекціонери вивели генномодифіковані сорти картоплі, які не їсть колорадський жук. Це виявилося легше, ніж бризкати шкідників", - пояснив він.

У контексті цього питання спеціаліст також згадав про зменшення кількості "приватних ділянок, де люди самі вирощують картоплю".

"Крім цього, з'явилися ефективніші засоби боротьби... Але колорадський жук не зник, я зустрічаю його на полях на пасльонових культурах", - поділився науковець.

Тим часом ентомолог і молодший науковий співробітник НПП "Тузлівські лимани", провідний фахівець ДУ Одеської випробувальної фітосанітарної лабораторії Держпродспоживслужби Євгеній Халаїм в інтерв'ю РБК-Україна зауважив, що ситуація з колорадським жуком - "скоріше одноразова акція".

"Яка була поширеною переважно у південних і центральних областях. Влітку там спостерігалася доволі аномальна засуха і це викликало зниження чисельності шкідника. А місцями колорадський жук навіть майже зник", - розповів спеціаліст.

Він зауважив, що у північних та західних регіонах України (де пройшли дощі й була більш помірна температура) - "шкідник залишився у тій же популяції".

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Чи має цей шкідник "ворогів" серед комах

Халаїм повідомив, що існують також і природні "вороги" колорадського жука.

"Колорадський жук - родом із Північної Америки. До нас його завезли десь у 60-х роках", - нагадав він.

Трішки пізніше після цього, за словами науковця, "була спроба акліматизувати у нас його природного ворога з Північної Америки - клопа-периллюса (Perillus bioculatus), який харчується личинками колорадського жука".

"Це називається біологічний метод боротьби", - уточнив спеціаліст.

Він додав, що "цей клоп і зараз у нас є, але не в тій чисельності, щоб витіснити шкідника".

"Річ у тім, що ця практика трошки не прижилась, бо треба було в лабораторних умовах вирощувати велику кількість клопа. А це - дещо складно. Він прижився, але його популяції недостатньо, щоб повністю знищити колорадського жука", - підсумував ентомолог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні з'являються комахи-"чужинці" - хто вони і чим небезпечні.

Крім того, ми пояснювали, куди зникають комахи на зиму й чому стають неактивними у холодний період.

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