Поступление без НМТ и 50 000 гривен помощи: какие еще льготы могут получить абитуриенты с ВОТ
В Украине действуют упрощенные условия поступления в учреждения высшего образования для абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Главное:
- Поступление без НМТ: Абитуриенты, которые выехали с ВОТ после 1 октября 2025 года, могут поступать по результатам собеседования.
- Денежная выплата: Молодежь в возрасте до 23 лет имеет право на единовременную государственную помощь в размере 50 000 грн.
- Льготные места: По "квоте-2" для поступающих с территорий боевых действий и ВОТ выделяют от 10% до 40% бюджетных мест.
- Документы: Зачисление возможно без паспорта (по свидетельству о рождении), а выезд через Bring Kids Back UA - бесплатный и конфиденциальный.
- Поддержка: На время поступления предоставляется бесплатное жилье, а потом - льготные условия в общежитиях и социальные стипендии.
Правила сдачи НМТ и собеседования
Условия поступления зависят от даты выезда абитуриента с оккупированных территорий:
- Выезд после 1 октября 2025 года или пребывание на ВОТ: сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) необязательно. Поступающие могут пройти собеседование непосредственно в учебном заведении по предметам тестирования.
- Выезд до 1 октября 2025 года: результаты НМТ являются обязательными. Для таких абитуриентов действует квота-2 - отдельный конкурс на бюджетные места. В большинстве университетов это 10% мест, а в перемещенных заведениях - до 40%.
Абитуриентам с ВОТ предоставляют квоту-2 на поступление в вузы (скриншот)
Поступление без паспорта и финансовая поддержка
Подать документы в университет можно даже при отсутствии паспорта - достаточно иметь свидетельство о рождении. Оформить паспорт гражданина Украины можно уже после зачисления.
Государство также предусмотрело ряд льгот и выплат для молодежи:
- Одноразовое пособие: молодежь до 23 лет может получить 50 000 грн.
- Жилье: предоставляется бесплатное проживание на время поступления и льготные условия в общежитиях после зачисления.
- Стипендии: предусмотрена дополнительная финансовая поддержка и сопровождение после переезда.
Помощь с выездом и подготовкой
С 1 июня по 30 сентября работают образовательные центры "Крым-Украина" и"Донбасс-Украина". Они сопровождают абитуриентов на всех этапах, часть процессов доступна дистанционно еще до момента выезда.
Кроме того, в рамках инициативы Bring Kids Back UA предоставляется конфиденциальная помощь с выездом из ВОТ.
Для каждого ребенка подбирают безопасный маршрут, а наличие документов не является обязательным. Для тех, кто нуждается в адаптации, доступны подготовительные программы с украиноведческим компонентом.
Абитуриенты с ВОТ имеют право на приоритетное поселение в общежития (скриншот)
Куда обращаться за консультацией:
- Bring Kids Back UA: info@bringkidsback.org.ua
- Омбудсмен Украины: 0800-50-17-20, 093-406-80-17 (WhatsApp, Viber, Telegram)
- ОО "ЦГП "Альменда": 095-136-47-27
- ОО "Донбасс SOS": 0800-30-91-10, 093-500-69-18
- ОО "Крым SOS": 063-077-16-19, 096-224-01-23
- БФ "Восток SOS": 0800-33-26-14, 068-82-72-895
- Представительство Президента в АР Крым: 0800-50-21-92, 067-547-65-75
