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Официальные баллы НМТ начали появляться в кабинетах: кому уже доступны результаты

10:44 11.06.2026 Чт
2 мин
Первые абитуриенты уже знают свои баллы. А когда ждать результаты остальным?
aimg Татьяна Веремеева
Официальные баллы НМТ начали появляться в кабинетах: кому уже доступны результаты Фото: Абитуриенты начали получать официальные результаты НМТ (Getty Images)
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Участники основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) начали получать официальные результаты. Баллы по шкале 100-200 размещены в персональных кабинетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Кто уже может увидеть результаты

С сегодняшнего дня, 11 июня, официальные результаты НМТ доступны для всех участников основных сессий, которые проходили тестирование до 30 мая включительно.

Информацию обнародовали в персональных кабинетах участников. Во вкладке "Результат НМТ-2026" можно посмотреть итоговые баллы по шкале 100-200.

Кроме того, абитуриенты могут:

  • сформировать Информационную карточку участника НМТ, необходимую для поступления в учреждения высшего образования;
  • загрузить карточки результатов по отдельным предметам.
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Когда результаты получат другие участники

Для участников основных сессий, которые сдавали НМТ после 30 мая, результаты появятся в персональных кабинетах до 3 июля.

Именно эти официальные баллы будут использоваться во время вступительной кампании в украинские университеты.

Информационная карточка участника НМТ является одним из документов, которые понадобятся при поступлении в учреждения высшего образования в Украине. Поэтому после появления результатов абитуриентам рекомендуют загрузить и сохранить ее в личном кабинете.

Напомним, после сдачи НМТ поступающие могут сразу просмотреть свои предварительные результаты. В персональном кабинете отображается количество тестовых баллов, набранных по каждому предмету, что позволяет предварительно оценить свои возможности для поступления.

Также РБК-Украина подробно рассказывало о правилах проведения НМТ в 2026 году. В частности о том, что можно и что запрещено брать с собой на тестирование, а также в каких случаях результаты могут аннулировать.

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