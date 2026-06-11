Официальные баллы НМТ начали появляться в кабинетах: кому уже доступны результаты

Участники основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) начали получать официальные результаты. Баллы по шкале 100-200 размещены в персональных кабинетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Кто уже может увидеть результаты

С сегодняшнего дня, 11 июня, официальные результаты НМТ доступны для всех участников основных сессий, которые проходили тестирование до 30 мая включительно.

Информацию обнародовали в персональных кабинетах участников. Во вкладке "Результат НМТ-2026" можно посмотреть итоговые баллы по шкале 100-200.

Кроме того, абитуриенты могут:

сформировать Информационную карточку участника НМТ, необходимую для поступления в учреждения высшего образования;

загрузить карточки результатов по отдельным предметам.

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Когда результаты получат другие участники

Для участников основных сессий, которые сдавали НМТ после 30 мая, результаты появятся в персональных кабинетах до 3 июля.

Именно эти официальные баллы будут использоваться во время вступительной кампании в украинские университеты.

Информационная карточка участника НМТ является одним из документов, которые понадобятся при поступлении в учреждения высшего образования в Украине. Поэтому после появления результатов абитуриентам рекомендуют загрузить и сохранить ее в личном кабинете.