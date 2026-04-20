Поступление в колледжи: кому понадобятся мотивационные письма и какие правила в 2026 году

12:03 20.04.2026 Пн
Абитуриентам объяснили, когда мотивационное письмо будет обязательным для поступления
aimg Татьяна Веремеева
Поступление в колледжи: кому понадобятся мотивационные письма и какие правила в 2026 году Фото: Части абитуриентов в Украине придется писать мотивационные письма в 2026 году (Getty Images)

В 2026 году при поступлении в колледжи абитуриентам могут понадобиться мотивационные письма. Однако их будут требовать не все учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Когда нужно мотивационное письмо

Согласно новым правилам, мотивационные письма будут подавать только в случае, если это предусмотрено Правилами приема конкретного учебного заведения. То есть решение о необходимости такого документа каждый колледж будет принимать самостоятельно.

Если мотивационные письма используются, требования к ним утверждает председатель приемной комиссии и их публикуют на сайте заведения не позднее середины мая.

Как будет происходить конкурсный отбор

Участие в конкурсном отборе в колледжи будет проходить по результатам собеседования по одному или двум предметам или по творческому конкурсу - для отдельных специальностей. Таким образом, вступительная кампания останется гибкой и будет зависеть от требований конкретного заведения.

В случае подачи мотивационных писем приемные комиссии обязаны проверять их на оригинальность текста. Также должен быть обеспечен доступ к результатам проверки для уполномоченных лиц по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Ранее РБК-Украина подробно рассказывало, что Порядок приема в учреждения профессионального предвысшего образования на 2026 год предусматривает ряд изменений для поступающих. В частности, об ограничении на количество заявлений и обновленные сроки вступительной кампании.

Также мы рассказывали, что МОН предлагает ввести обязательный курс "Основы национального сопротивления" для студентов вузов и колледжей. Программа будет включать теоретическую и практическую подготовку (в том числе занятия на полигонах) и должна научить навыкам безопасности, выживания и защиты страны.

