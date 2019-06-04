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КСУ назвав дату розгляду указу про розпуск Ради

Новини » Політика    04.06.2019 - 17:31
КСУ назвав дату розгляду указу про розпуск Ради
Ілюстративне фото (УНІАН)

Конституційний суд розгляне указ 11 червня в невідкладному порядку

Конституційний суд України розгляне указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту 11 липня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Велика палата Конституційного суду України на засіданні прийняла постанову про розгляд указу у формі усного провадження. Крім того, згідно зі статтею 75 ЗУ "Про Конституційний суд України" Велика палата КСУ визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Відкрита частина пленарного засідання Палати КСУ щодо розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції указу президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів" відбудеться 11 червня 2019 о 10:00 .

Як писало РБК-Україна раніше, під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

Додамо, в ході позачергового засідання ВР голова парламенту Андрій Парубій анонсував оскарження указу Зеленського про розпуск Ради в Конституційний суд.

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