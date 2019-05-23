Нардепи не можуть оскаржити в КСУ розпуск Ради

Фото: Валерій Карпунцов (facebook.com Olexandr2013)

Суд може тільки встановити чи відповідає указ Конституції України

Звернення голови Верховної ради Андрія Парубія та народних депутатів до Конституційного суду вже не зможе оскаржити указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат Валерій Карпунцов.

За його словами, суд зможе тільки встановити чи відповідає указ Конституції України.

"Наскільки я розумію, є ініціатива, яку голова Верховної ради в тому числі підписує. Враховуючи значимість, я думаю, що Конституційний суд швидко розгляне позов. Але зупинки виборчого процесу шляхом зупинення дії указу не передбачено. В даному випадку КСУ зможе досліджувати тільки конституційність указу", - заявив Карпунцов.

Нагадаємо, 23 травня Верховний суд отримав позов на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради. Заявник просить визнати протиправним та нечинним указ Зеленського про дострокові вибори.

Вчора під час позачергового засідання Ради голова ВР Андрій Парубій анонсував оскарження указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради в Конституційний суд. Спікер підкреслив, що рішення Конституційного суду може бути тільки після проведення дострокових парламентських виборів.

Зазначимо, що на цьому засіданні Ради депутати повинні були проголосувати за законопроекти Зеленського про вибори і публічних закупівель, що зараз також просить ЦВК, але вони відмовилися ставити їх навіть на порядку денному.