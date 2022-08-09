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Збірна України тріумфувала на Шаховій олімпіаді-2022

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Індія, Вівторок 09 серпня 2022 14:16
Збірна України тріумфувала на Шаховій олімпіаді-2022 Фото: Сестри Музичук на Шаховій олімпіаді в Індії (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Антон Федорців

Переможцем жіночої сітки Шахової олімпіади в індійському Ченнаї стала збірна України, що випередила команди Грузії та Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати змагань.

Українські шахістки перемогли в турнірі, в якому змагалися 162 збірні. Золоті нагороди дісталися українкам за підсумками останнього, 11-го туру.

Жіноча збірна України переграла полячок (3:1). Свої партії завершили перемогами Марія Музичук та Анна Ушеніна, а Анна Музичук і Наталія Букса звели свої дуелі внічию. Тим часом фаворит Шахової олімпіади-2022 – збірна Індії – сенсаційно поступилася США (1:3).

Україна разом зі збірною Грузії набрали по 18 пунктів із 22-ти можливих. Проте, українська четвірка перевершила опоненток за додатковими показниками. Індія, США та Канади фінішували з 17-ма очками.

Напередодні ФІДЕ обрала Узбекистан господарем Шахової олімпіади-2026. Досі збірні України тричі перемагали на форумах. Чоловіки тріумфували в 2004 і 2010 рр. (в іспанській Кальвії та російському Ханти-Мансійську відповідно), а жінки здобули перемогу в 2006-му в Турині.

До слова, чинний чемпіон світу Карлсен відмовився від захисту шахової корони проти росіянина Непомнящого.

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