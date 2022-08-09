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На заході похолодає, а на сході вдарить спека до +34: прогноз погоди на завтра

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Київ, Вівторок 09 серпня 2022 15:40
На заході похолодає, а на сході вдарить спека до +34: прогноз погоди на завтра Фото: 10 серпня в Україні пройдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У деяких регіонах України в середу, 10 серпня, очікуються дощі з грозами. На сході та в центрі країни температура підвищиться до +34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ з грозою.

Температура повітря в західних і північних регіонах вдень складе 20-23 градуси вище нуля. У той час як на сході, в центрі і півдні синоптики обіцяють спеку від 30 до 34 градусів.

Вночі температура повітря на заході та півночі України опуститься до +12...+14 градусів. На сході, півдні та в центрі стовпчик термометра коливатиметься від 18 до 20 градусів з позначкою "плюс".

На заході похолодає, а на сході вдарить спека до +34: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, 7 серпня після сильної зливи в Ірпінській громаді, багато будинків були підтоплені. У соціальних мережах опублікували відео наслідків.

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