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З українського порту вийшли ще два судна з продовольством

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Одеса, Вівторок 09 серпня 2022 11:10
З українського порту вийшли ще два судна з продовольством Фото: з українського порту вийшли ще два судна з продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 8 серпня з Чорноморського морського порту вийшли ще два судна з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Перше судно OCEAN LION під прапором Ліберії вирушило з Чорноморська до Південної Кореї, щоб доставити понад 64 720 тонн кукурудзи.

Також в море вийшло судно RAHMI YAĞCI, яке доставить в Стамбул 5300 тонн соняшникового шроту.

У відомстві зазначили, що судна, які вийшли в минулі дні і зараз стоять на якорі біля Стамбула, будуть проінспектовані в найближчі години.

Крім того, інфомарцію про вихід суден з продовольством підтвердили в Міністерстві інфраструктури України.

"Чергові 70 тисяч тонн продовольства по "зерновому коридору" вирушили з порту "Чорноморськ".

Фото: З порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з українським зерном (facebook.com/MinInfra.UA)

Нагадаємо, в суботу з портів Одеси вийшов перший караван з трьох суховантажів з українським зерном. Кінцеве призначення кожного судна окреме - це Туреччина, Велика Британія та Ірландія.

Пізніше стало відомо про вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України.

Також у понеділок, 8 серпня, з українських портів вийшли ще два судна з продовольством.

Як відомо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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