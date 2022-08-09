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NYT повідомляє, що удар по Криму міг бути з української зброї. Що про неї відомо

Новость на русском →
Вівторок 09 серпня 2022 20:10
NYT повідомляє, що удар по Криму міг бути з української зброї. Що про неї відомо Фото: NYT повідомляє, що удар по Криму міг бути з української зброї (t_me_chp_crimea)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Удар по аеродрому у Новофедорівці в Криму 9 серпня міг бути нанесений українською зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Високопоставлений український військовий, який ознайомлений з ситуацією, сказав, що за нападом стоять українські сили.

Чиновник не став розголошувати тип зброї, яка була використана для нападу, зазначивши лише, що "використовувався пристрій виключно українського виробництва".

Додамо, що єдина українська зброя, яка може долетіти до Сакського району, - це оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім".

Що відомо про ОТРК "Грім"

Зброя призначена для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 50 до 280 км. При цьому дальність стрільби може було збільшена до 450-500 км.

NYT повідомляє, що удар по Криму міг бути з української зброї. Що про неї відомо

Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проектувався масою 480 кг. Бойова частина може бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу.

Зазначимо, що від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській областях до Новофедорівки - приблизно 200 км.

Нагадаємо, 9 серпня, в окупованому Криму пролунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

Більш детально про подію читайте матеріалі РБК-Україна "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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Крим Вибух
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