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Крим не буде "розмінною монетою" в питанні завершення війни на Донбасі, - Зеленський

Новини » Політика     26.02.2020 - 11:11
Крим не буде "розмінною монетою" в питанні завершення війни на Донбасі, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Крим не знімається з порядку денного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим не буде "розмінною монетою" з РФ в питанні завершення конфлікту на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що Крим не знімається з порядку денного.

"Сьогодні ми робимо все, все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня найкращих наших українців, на це спрямовані всі наші зусилля. Але це не означає, що Крим знімається з порядку денного, зможе стати ціною миру на Донбасі", - сказав Зеленський на форумі "Age of Crimea 2020" в Києві.

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 лютого 2020 р.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Російською Федерацією Кримського півострова.

Додамо, Єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варга заявив, що Європейський союз не переглядатиме санкції проти Російської Федерації, поки вона не досягне прогресу у виконанні мінських угод.

Відзначимо, прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру і оголосила в розшук 10 "суддів" у "справі 26 лютого" за переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

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