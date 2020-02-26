Крим не буде "розмінною монетою" в питанні завершення війни на Донбасі, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Крим не знімається з порядку денного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим не буде "розмінною монетою" з РФ в питанні завершення конфлікту на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що Крим не знімається з порядку денного.

"Сьогодні ми робимо все, все можливе, щоб припинити війну на Донбасі і не втрачати щодня найкращих наших українців, на це спрямовані всі наші зусилля. Але це не означає, що Крим знімається з порядку денного, зможе стати ціною миру на Донбасі", - сказав Зеленський на форумі "Age of Crimea 2020" в Києві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Російською Федерацією Кримського півострова.

Додамо, Єврокомісар з політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варга заявив, що Європейський союз не переглядатиме санкції проти Російської Федерації, поки вона не досягне прогресу у виконанні мінських угод.

Відзначимо, прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру і оголосила в розшук 10 "суддів" у "справі 26 лютого" за переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.