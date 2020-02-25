Прокуратура Криму оголосила в розшук "суддів" за переслідування керівника Меджлісу

Фото: прокуратура Криму (uk.wikipedia.org)

На даний момент, підозрюваних оголошено в розшук

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру і оголосила в розшук 10 "суддів" у "справі 26 лютого" за переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Слідством встановлено, що "судді", дії яких кваліфікуються, як державна зрада, після окупації півострова в 2014 році, зрадивши Присязі на вірність народу України, перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

"Прокуратура автономії повідомила про підозру 3 "суддям Верховного суду Республіки Крим" і "судді Центрального районного суду м. Сімферополя" за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада); 3 "суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Також повідомлено про підозру 3 "суддям Київського районного суду міста Сімферополь Республіки Крим" за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 438 КК України за фактом незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, "судді" незаконно створеного "Київського районного суду міста Сімферополя Республіки Крим" впродовж року, здійснювали розгляд клопотань окупаційних «слідчих» щодо обрання та продовження запобіжного заходу одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу у вигляді тримання під вартою та виносили рішення про задоволення вказаних клопотань.

Внаслідок протиправних дій вказаних "суддів Київського районного суду міста Сімферополя Республіки Крим" було незаконно ув’язнено одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу та в подальшому, визнавши його винним у злочині, якого він не вчиняв, засуджено до 8 років позбавлення волі.

Таким чином, вони порушили закони та звичаї війни (ч.1 ст. 438 КК України) шляхом порушення норм міжнародного гуманітарного права, передбачених статтями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенції про захист цивільного під час війни 1949 року.

Нагадаємо, прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру голові штабу так званої "Самооборони Севастополя", а також оголосила його в розшук. Як зазначили правоохоронці, він обіймав посаду керівника штабу "Самооборони Севастополя" протягом лютого-березня 2014 року, під час анексії Криму Російською Федерацією.

Раніше РБК-Україна писало, що прокуратура повідомила про підозру чотирьом співробітникам так званої "Прокуратури Республіки Крим". Їх звинувачують у переслідуванні проукраїнських активістів.