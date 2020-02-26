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Крым не будет "разменной монетой" в вопросе завершения войны на Донбассе, - Зеленский

Новости » Политика     26.02.2020 - 11:11
Крым не будет "разменной монетой" в вопросе завершения войны на Донбассе, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Крым не снимается с повестки дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что Крым не снимается с повестки дня.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в Киеве.

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Участь Президента України Володимира Зеленського у відкритті Форуму «Age Of Crimea Forum 2020».

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 26 лютого 2020 р.

Напомним, президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова.

Добавим, Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Европейский союз не будет пересматривать санкции против Российской Федерации, пока она не достигнет прогресса в исполнении минских соглашений.

Отметим, прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении и объявила в розыск 10 "судей" по "делу 26 февраля" за преследование одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

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