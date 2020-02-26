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Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму

Новини » В світі     26.02.2020 - 01:55
Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп пояснив своє рішення тим, що дії Росії становлять надзвичайну загрозу США

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив антиросійські санкції через анексію Російською Федерацією Кримського півострова. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Трамп пояснив своє рішення тим, що дії і політика уряду Росії продовжують становити надзвичайну загрозу нацбезпеці і зовнішній політиці США.

"Дії і політика осіб, які підривають демократичні процеси і інститути в Україні; загрозжують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії і політика уряду РФ, включаючи анексію Криму і застосування сили в Україні, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі 13660 у зв'язку з (подіями) в Україні", - йдеться в повідомленні.

Трамп підкреслив, що надзвичайна ситуація повинна залишатися в силі після 6 березня 2020 року.

"Тому я продовжую її на рік", - заявив Трамп.

Зазначимо, що перший указ №13660 про введення санкції проти РФ за Криму був підписаний президентом США Бараком Обамою 6 березня 2014 року.

Нагадаємо, ввести "негайні санкції" проти Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна закликали Держдепартамент США відразу троє впливових сенаторів від Демократичної партії.

Раніше газета The New York Times писала, що РФ готова підставитися під нову хвилю санкцій, щоб переміг вигідний для них кандидат на виборах США в 2020 році. Передбачається, що Володимиру Путіну вигідно, щоб переобрали президентом США Дональда Трампа або сенатора Берні Сандерса. Перемога одного з цих кандидатів може дозволити Росії зміцнити свої позиції в світі.

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