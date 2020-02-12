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ЄЄ не переглядатиме санкції проти РФ без прогресу "Мінська", - єврокомісар

Новини » Політика     12.02.2020 - 19:53
ЄЄ не переглядатиме санкції проти РФ без прогресу "Мінська", - єврокомісар
Фото: Олівер Варгеї (europarl europa eu)

Всі країни-члени Євросоюзу підтримують таку політику

Єврокомісар із політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї заявив, що Європейський союз не переглядатиме санкції проти Російської Федерації, поки вона не досягне прогресу у викоанні мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Варгеї, рішення щодо санкцій ухвалюються всіма державами-членами. Він додав, що всі країни-учасники ЄС погоджуються з даною санкційною політикою.

"Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися: якщо немає прогресу в мінському процесі, не може бути змін у нашій політиці санкцій. Це - принципова межа, країни-члени підтримують цю лінію. І, звісно, це тема, за якою ми постійно спостерігаємо. Але доки не буде прогресу, не буде жодної зміни з нашого боку", - зазначив єврокомісар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада розширила санкції проти Росії за організацію та проведення незаконних "виборів" в окупованому Криму. Санкції передбачають замороження активів та накладення заборони на співпрацю з визначеними особами.

Також РБК-Україна писало, що США розширили список антиросійських санкцій. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України та спробу окупації Криму.

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