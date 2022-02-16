Чи постраждали фінансова та енергетична сфери від кібератаки: відповідь РНБО
Фото: заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк (sud.ua)
В результаті вчорашньої кібератаки на Україну фінансова та енергетична сфери не постраждали. А сама кібератака мала інформаційно-психологічний характер.
Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Атака виключно інформаційно-психологічного характеру. Ніяких втрат, пошкоджень, викрадень не сталося. Фінансова частина працює в штатному режимі, Енергетична сфера працює безперебійно, всі працюють в штатному режимі", - заявив він.