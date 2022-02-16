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Чи постраждали фінансова та енергетична сфери від кібератаки: відповідь РНБО

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Києва, Середа 16 лютого 2022 15:08
Чи постраждали фінансова та енергетична сфери від кібератаки: відповідь РНБО Фото: заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк (sud.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті вчорашньої кібератаки на Україну фінансова та енергетична сфери не постраждали. А сама кібератака мала інформаційно-психологічний характер.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Атака виключно інформаційно-психологічного характеру. Ніяких втрат, пошкоджень, викрадень не сталося. Фінансова частина працює в штатному режимі, Енергетична сфера працює безперебійно, всі працюють в штатному режимі", - заявив він.

Нагадаємо, влада готова забезпечити стабільну роботу провайдерів, які потрапили під кібератаки.

Крім того, DoS-атака на сайт Міноборони України ще триває.

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Кібератака РНБО
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