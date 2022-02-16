США поки не готові сказати, хто стоїть за останніми кібератаками в Україні, - Псакі

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США поки не готові сказати, кого вони вважають відповідальним за останні кібератаки в Україні. Цю заяву вона зробила у відповідь на запитання одного з журналістів про те, "чи приписують США ці атаки Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі в Білому домі.

"У мене нічого немає на даний момент щодо атрибуції", - відповіла Псакі.

Глава прес-служби зазначила, що в Білому домі підтримують постійний контакт з представниками української влади.

"Наші союзники і партнери працюють з ними над стримуванням і реагуванням на зловмисну активність в кіберпросторі. Протягом тижнів і місяців ми також попереджали про можливість проведення Росією кібероперацій в Україні, але у мене немає нічого більш конкретного щодо атрибуції", - додала вона.