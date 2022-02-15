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Польща оголосила підвищений рівень кіберзагрози до кінця лютого

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Варшава, Вівторок 15 лютого 2022 20:44
Польща оголосила підвищений рівень кіберзагрози до кінця лютого Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ввів підвищений рівень кіберзагрози по всій країні. Попередження набирає чинності сьогодні і триватиме до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Польщі.

Повідомляється, що попередження про перший рівень кіберзагрози набуває чинності сьогодні, 15 лютого, з 23:59 до 28 лютого до 23:59. Даний режим вводиться на підставі польського закону про боротьбу з тероризмом.

Відзначимо, перший рівень є найнижчим з чотирьох можливих. В першу чергу, це сигнал для силовиків і всього апарату державного управління до особливої пильності. Зокрема, державні установи відстежуватимуть та перевірятимуть відсутність порушень безпеки електронного зв'язку.

Зазначимо, до цього Польща вводила підвищений рівень кіберзагрози 19 січня через хакерську атаку на Україну.

Нагадаємо, сьогодні кібератаці піддалися банківські сервіси в Україні, а також сайти Міністерства оборони та Збройних сил.

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