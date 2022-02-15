Польща оголосила підвищений рівень кіберзагрози до кінця лютого

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ввів підвищений рівень кіберзагрози по всій країні. Попередження набирає чинності сьогодні і триватиме до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Польщі .

Повідомляється, що попередження про перший рівень кіберзагрози набуває чинності сьогодні, 15 лютого, з 23:59 до 28 лютого до 23:59. Даний режим вводиться на підставі польського закону про боротьбу з тероризмом.

Відзначимо, перший рівень є найнижчим з чотирьох можливих. В першу чергу, це сигнал для силовиків і всього апарату державного управління до особливої пильності. Зокрема, державні установи відстежуватимуть та перевірятимуть відсутність порушень безпеки електронного зв'язку.