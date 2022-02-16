На Україну здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку. Але Мінцифри було готове
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що на країну вчора здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку. Але до неї були готові.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спільний брифінг Мінцифри, СБУ, Держспецзв’язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ.
"Вчора була здійснена найбільша в історії України DDoS-атака", - заявив він.
За словами міністра, ця атака має безпрецедентний характер.
"Зрозуміло, що вона готувалася заздалегідь. Ключова мета - дестабілізація та посіяти паніку, щоб у нашій країні з'явився певний хаос", - розповів Федоров.
Міністр зазначив, що українська влада була до неї готова.
"Вчора не вдалося досягти поставлених цілей. Україна готова до подібних атак, ми розуміємо, що може відбуватися в майбутньому", - заявив він.
Нагадаємо, станом на сьогодні DoS-атака на сайт Міністерства оборони України ще триває.
Зазначимо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував кібератаку на Україну.