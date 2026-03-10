Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление РФ весной и летом, - ISW
Успешные контратаки украинских войск на южном фронте способны сорвать план наступления России на весну-лето 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Согласно аналитике, Силы обороны Украины активизировали контратаки не только на направлениях Александровки и Гуляйполя, но и в западной части Запорожской области.
"Эти контратаки создают тактические, оперативные и стратегические последствия, которые могут сорвать план наступательной кампании России на весну-лето 2026 года", - говорится в статье.
В ISW отмечают, что российское командование, вероятно, рассчитывало на постепенное продвижение своих войск в районе Гуляйполя. По этому замыслу, наступление должно было дополнить атаки вблизи Орехова, что позволило бы российским силам продвигаться к городу одновременно с востока и запада.
В перспективе это могло открыть путь для дальнейшего продвижения российских войск в направлении Запорожья.
Однако из-за активных действий украинских сил ситуация на юге для российских войск осложнилась.
Как отмечают аналитики, в начале марта армия РФ сталкивается с гораздо более сложной боевой обстановкой, чем в начале 2026 года.
Кроме того, украинские контратаки на направлениях Александровки, Гуляйполя и в других районах Запорожской области имеют стратегический эффект и на других участках фронта.
В отчете отмечается, что эти действия демонстрируют ограниченность ресурсов и структуры российских сил в Украине.
Деоккупация территорий Украины
Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить россиян играть по их правилам.
Также, по его словам, украинские военные за один месяц восстановили контроль над большей площадью территории, чем захватила армия РФ за тот же период. Это впервые со времен Курской операции 2024 года.
Кроме того, недавно аналитики ISW получили доказательства, подтверждающие успехи Украины на поле боя в феврале.