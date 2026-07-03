Можем превзойти РФ. Зеленский сделал громкое заявление об украинском оружии
Украина вышла на объемы производства технологического оружия, которые в долгосрочной перспективе могут превысить возможности России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, вопросу оборонного производства сегодня на Ставке было уделено наибольшее внимание. Представители власти встретились с украинскими оружейниками, чтобы обсудить их потребности.
В частности, речь шла о необходимых административных решениях и финансировании со стороны государства. Это позволит максимально нарастить украинские мощности для давления на Россию и ослабления ее сил на фронте.
"Это касается, прежде всего, украинских дронов всех типов, НРК, нашей ракетной программы, средств РЭБ, военной техники", - сообщил Зеленский.
Фото: Зеленский сделал заявление по поводу украинского оружия (инфографика РБК-Украина)
Президент подчеркнул, что развитие этого оружия поможет лишить РФ способности затягивать войну против Украины.
Напомним, министр обороны Михаил Федоров сообщил о выделении почти 1 млрд грн на производство украинских взрывчатых веществ. Деньги получат шесть предприятий, каждое из которых сможет производить более 7 тонн взрывчатки в месяц.
Отметим, в Украине была создана ракета DART, запуск которой осуществляется непосредственно из стратосферных аэростатов. Одним из ключевых преимуществ новой разработки является ее невосприимчивость к влиянию российских средств РЭБ.