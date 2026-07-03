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Можем превзойти РФ. Зеленский сделал громкое заявление об украинском оружии

18:55 03.07.2026 Пт
2 мин
О чем президент говорил с украинскими производителями оружия?
aimg Валерий Ульяненко
Можем превзойти РФ. Зеленский сделал громкое заявление об украинском оружии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Украина вышла на объемы производства технологического оружия, которые в долгосрочной перспективе могут превысить возможности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, вопросу оборонного производства сегодня на Ставке было уделено наибольшее внимание. Представители власти встретились с украинскими оружейниками, чтобы обсудить их потребности.

В частности, речь шла о необходимых административных решениях и финансировании со стороны государства. Это позволит максимально нарастить украинские мощности для давления на Россию и ослабления ее сил на фронте.

"Это касается, прежде всего, украинских дронов всех типов, НРК, нашей ракетной программы, средств РЭБ, военной техники", - сообщил Зеленский.

Можем превзойти РФ. Зеленский сделал громкое заявление об украинском оружииФото: Зеленский сделал заявление по поводу украинского оружия (инфографика РБК-Украина)

Президент подчеркнул, что развитие этого оружия поможет лишить РФ способности затягивать войну против Украины.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров сообщил о выделении почти 1 млрд грн на производство украинских взрывчатых веществ. Деньги получат шесть предприятий, каждое из которых сможет производить более 7 тонн взрывчатки в месяц.

Отметим, в Украине была создана ракета DART, запуск которой осуществляется непосредственно из стратосферных аэростатов. Одним из ключевых преимуществ новой разработки является ее невосприимчивость к влиянию российских средств РЭБ.

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