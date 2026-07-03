Можем превзойти РФ. Зеленский сделал громкое заявление об украинском оружии

Украина вышла на объемы производства технологического оружия, которые в долгосрочной перспективе могут превысить возможности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, вопросу оборонного производства сегодня на Ставке было уделено наибольшее внимание. Представители власти встретились с украинскими оружейниками, чтобы обсудить их потребности.

В частности, речь шла о необходимых административных решениях и финансировании со стороны государства. Это позволит максимально нарастить украинские мощности для давления на Россию и ослабления ее сил на фронте.

"Это касается, прежде всего, украинских дронов всех типов, НРК, нашей ракетной программы, средств РЭБ, военной техники", - сообщил Зеленский.

Фото: Зеленский сделал заявление по поводу украинского оружия (инфографика РБК-Украина)

Президент подчеркнул, что развитие этого оружия поможет лишить РФ способности затягивать войну против Украины.