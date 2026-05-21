Зонд Psyche показал Марс с невозможного для Земли ракурса: каким был уникальный маневр NASA

18:14 21.05.2026 Чт
2 мин
Благодаря гравитации планеты аппарат увеличил свою скорость на 1600 км/ч и успешно скорректировал траекторию полета
aimg Ольга Завада
Марс помог зонду NASA изменить орбиту (фото: NASA)
Космический аппарат NASA Psyche успешно совершил критически важный гравитационный маневр возле Марса, использовав планету как "рогатку" для разгона. Событие стало генеральной репетицией перед прибытием зонда к самому богатому металлическому астероиду Солнечной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Редкий ракурс Марса

Хотя главной целью пролета было именно получение гравитационного ускорения, научная команда использовала эту возможность для масштабной проверки бортового оборудования Psyche.

Зонд приближался к Марсу со стороны, противоположной Солнцу, благодаря чему камеры зафиксировали Красную планету в форме тонкого яркого серпа - такой ракурс совершенно невозможно увидеть с Земли.

Зонд Psyche показал Марс с невозможного для Земли ракурса: каким был уникальный маневр NASAЭтот снимок Марса в форме полумесяца был сделан 15 мая 2026 года космическим аппаратом NASA Psyche (фото: NASA)

Когда Psyche пролетал мимо планеты, его мультиспектральная камера сделала тысячи широкоугольных фотографий, зафиксировав южную полярную ледяную шапку, а затем - гигантскую систему каньонов Долины Маринера.

По словам руководителя команды имиджмейкеров Джима Белла, эти наблюдения помогут ученым идеально откалибровать работу матриц перед финальной целью.

Проверка приборов в "боевых условиях"

Кроме фотокамер, наземные инженеры протестировали два ключевых научных инструмента:

Гамма-лучевой и нейтронный спектрометры: их настроили на измерение химического состава марсианского грунта непосредственно под траекторией полета аппарата.

Магнитометр: прибор сумел зафиксировать специфический след взаимодействия солнечного ветра с верхними слоями атмосферы Марса и остаточными магнитными полями планеты.

Зонд Psyche показал Марс с невозможного для Земли ракурса: каким был уникальный маневр NASA

Космический зонд NASA Psyche (фото: wikimedia)

Следующая остановка - железный астероид

Космический аппарат, который запустили в октябре 2023 года с помощью тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy, использует передовые плазменные (ионные) двигатели. Они работают очень мягко, однако непрерывно, постепенно накапливая импульс для путешествия общей длиной 3,6 миллиарда километров.

Успешный маневр возле Марса вывел зонд Psyche на исходную прямую. Главное событие этой миссии ожидается летом 2029 года, когда аппарат подойдет к уникальному одноименному астероиду Психея.

