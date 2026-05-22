Главная » Новости » В мире

Компания SpaseX отменила попытку запустить ракету Starship: в чем причина

05:47 22.05.2026 Пт
Какие проблемы возникли при попытке запуска?
Компания SpaseX отменила попытку запустить ракету Starship: в чем причина Фото: еще одна попытка запуска может быть завтра (Getty Images)
В четверг компания Илона Маска SpaseX отложила попытку запуска ракеты Starship V3. Инженерам не удалось устранить ряд проблем, которые возникли в последнюю минуту перед запуском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и CNN.

Планировалось, что Starship совершит свой 12 полет с космодрома компании SpaceX в Южном Техасе, более известного как Starbase. Но в последнюю минуту перед запуском, который неоднократно переносился, менеджер по коммуникациям SpaseX Дэн Хоут сказал, что попытка перенесена.

"Мы рассчитываем предпринять еще одну попытку полета завтра, но, разумеется, следите за нашими сообщениями в соцсетях", - добавил он.

Что пошло не так

Изначально запуск Starship планировался на 19:00 по местному времени (02:00 по Киеву). Позже взлет перенесли на 19:30.

После борьбы с непогодой, в самый последний момент над стартовой площаткой установилось ясное небо, что позволило SpaseX назначить старт в конце 90-минутного стартового окна.

Однако дальше, когда таймер обратного отчета приблизился к отметке в одну минуту - серия автоматических блокировок начала сбивать систему.

Дэн Хоут перечислил несколько проблем, которые привели к приостановке полета:

  • неполадка с топливопроводом, прикрепленному к Starship;
  • неисправность датчика на ракетной башне;
  • и, по всей видимости, проблема с системой водяного орошения.

На данный момент неясно, какая именно из этих проблем - все мои одна - вынудили компанию отказаться от запуска, но ясно одно - еще одна попытка может быть завтра в 18:15, если инженеры устранят вышеперечисленные ошибки.

Помимо этого, SpaceX может понадобиться пополнить запасы топлива и окислителя в массивных баках, которые окружают стартовую площадку, чтобы быть готовой к следующей попытке.

"Новая ракета, новая стартовая площадка - мы много узнаем об этих системах, когда запускаем их впервые, и мы не можем устранить все эти неполадки в последние секунды перед стартом. Но это, по сути, превращает все это в генеральную репетицию", - добавил Хуот.

Отметим, что эта миссия, первая за несколько месяцев, ознаменует долгожданный дебют модернизированной версии аппарата, получившей название Version 3 или V3. В прошлом году у SpaseX возникло несколько проблем с прототипом Starship V2.

Что еще известно

Напомним, что обновленная ракета Starship V3 стала выше и значительно мощнее своих предшественниц. В частности, высота составляет 124 метра - это самая высокая ракета в мире.

В SpaceX заявили, что если раньше разработчики ограничивались лишь заявлениями о том, что ракета способна взлетать и возвращаться, то с версией V3 начинается новый этап - подготовка к реальным миссиям в глубоком космосе.

