Крок до членства: Інститут космічних досліджень укладає перший контракт із ЄКА
Інститут космічних досліждень та Європейське космічне агентство (ЄКА) укладають перший контракт, який стане кроком до вступу нашої країни до Агентства. Всі деталі угоди вже узгоджені після 2 років перемовин, а саме підписання триватиме ще близько тижня.
Про це в інтрев'ю РБК-Україна повідомив головний науковий співробітник та ексдиректор Інституту космічних досліджень НАНУ Олег Федоров.
Головне:
- Офіційний крок: Ця угода є першим офіційним кроком до вступу України в ЄКА, якому передували 2 роки перемовин.
- Супутники для Держстату: Завданням проєкту є впровадження результатів спостережень супутників у національну статистику.
- Фінансування: Кошти, які український уряд перерахував в ЄКА, повернуться українським організаціям у межах контрактів.
- Програма: Європейці уже відібрали 7 українських проєктів, 4 із них - від НАН.
Що саме робитимуть у межах контракту
Головним практичним завданням проєкту є впровадження результатів спостережень супутників у національну статистику - Держстат. Як зазначив експерт, це потрібно і для аналізу збитків, і щоб бачити, що відбувається на різних територіях.
"Україна вже давно хоче стати повноцінним членом Європейського космічного агентства. І ця угода - перший офіційний крок до вступу. Цьому передувало 2 роки перемовин. Вже все узгоджено, але ще з тиждень піде на саме підписання", - розповів Федоров.
Проєкт триватиме 1,5 року. Якщо ця співпраця буде продуктивною, її продовжать надалі.
Європейці вже відібрали 7 українських проєктів. Крім Інституту космічних досліджень, у проектах братимуть участь ще 3 установи від НАН.
Фінансування та характер угоди
Олег Федоров чітко розмежував характер цієї співпраці, відповівши на запитання, чи є це партнерством, чи комерційною угодою з прямим прибутком для України.
"Це знакове співробітництво. Тобто ми нічого не заробимо, але матимемо можливість працювати за невеликі гроші. На першому етапі український уряд в рамках угоди перерахував кошти в ЄКА, але вони повернуться українським організаціям у межах контрактів від Агентства", - підкреслив Федоров.
