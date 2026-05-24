Крок до членства: Інститут космічних досліджень укладає перший контракт із ЄКА

08:21 24.05.2026 Нд
Європейці уже відібрали 7 українських проєктів. Якою буде співпраця?
aimg Василина Копитко
Переговори щодо укладання угоди тривали 2 роки (фото: Getty Images)
Інститут космічних досліждень та Європейське космічне агентство (ЄКА) укладають перший контракт, який стане кроком до вступу нашої країни до Агентства. Всі деталі угоди вже узгоджені після 2 років перемовин, а саме підписання триватиме ще близько тижня.

Про це в інтрев'ю РБК-Україна повідомив головний науковий співробітник та ексдиректор Інституту космічних досліджень НАНУ Олег Федоров.

Головне:

  • Офіційний крок: Ця угода є першим офіційним кроком до вступу України в ЄКА, якому передували 2 роки перемовин.
  • Супутники для Держстату: Завданням проєкту є впровадження результатів спостережень супутників у національну статистику.
  • Фінансування: Кошти, які український уряд перерахував в ЄКА, повернуться українським організаціям у межах контрактів.
  • Програма: Європейці уже відібрали 7 українських проєктів, 4 із них - від НАН.

Що саме робитимуть у межах контракту

Головним практичним завданням проєкту є впровадження результатів спостережень супутників у національну статистику - Держстат. Як зазначив експерт, це потрібно і для аналізу збитків, і щоб бачити, що відбувається на різних територіях.

"Україна вже давно хоче стати повноцінним членом Європейського космічного агентства. І ця угода - перший офіційний крок до вступу. Цьому передувало 2 роки перемовин. Вже все узгоджено, але ще з тиждень піде на саме підписання", - розповів Федоров.

Проєкт триватиме 1,5 року. Якщо ця співпраця буде продуктивною, її продовжать надалі.

Європейці вже відібрали 7 українських проєктів. Крім Інституту космічних досліджень, у проектах братимуть участь ще 3 установи від НАН.

Фінансування та характер угоди

Олег Федоров чітко розмежував характер цієї співпраці, відповівши на запитання, чи є це партнерством, чи комерційною угодою з прямим прибутком для України.

"Це знакове співробітництво. Тобто ми нічого не заробимо, але матимемо можливість працювати за невеликі гроші. На першому етапі український уряд в рамках угоди перерахував кошти в ЄКА, але вони повернуться українським організаціям у межах контрактів від Агентства", - підкреслив Федоров.

