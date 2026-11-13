Кризис Nvidia может изменить правила игры для глобального ИИ: под угрозой миллиардные инвестиции

Кризис, который не загладить?

Публичное признание супружеской измены и связи с топменеджершей компании Megaspeed, подозреваемой властями США в работе на китайскую разведку и контрабанде чипов, превратило личный кризис 63-летнего CEO Nvidia в проблему национальной безопасности.

Кроме закрытых слушаний в Конгрессе, которые уже инициировали республиканцы, Хуанга ждет потенциальное давление со стороны демократов: они готовятся взять под контроль ключевые комитеты в январе 2027 и вряд ли обойдут вниманием миллиардера, близкого к президенту Дональду Трампу.

Интересно, что Nvidia "пожертвовала" 25 миллионов долларов на строительство одиозного президентского бального зала.

Однако значительно большим вызовом для мирового рынка стала внезапная потеря главного драйвера развития индустрии. Сразу несколько стратегических направлений остались без своего громкого защитника.

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Поддержка открытых ИИ-моделей и саморегулирование безопасности

Хуанг являлся главным адвокатом моделей с открытым весом (open-weight) на уровне правительства и индустрии. Nvidia не только развивает свои открытые решения, но и договорилась о покупке платформы Hugging Face за 12,9 миллиарда долларов.

Именно Хуанг организовал коллективное письмо сотен технокомпаний в защиту открытых моделей, когда OpenAI и Anthropic призвали администрацию Трампа запретить китайские аналоги. В его отсутствие эта инициатива теряет главного лоббиста, способного объединять рынок.

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Сфера безопасности ШИ-агентов

После ряда инцидентов с изломами сетей агентами OpenAI и Anthropic глава Nvidia убедил более ста компаний присоединиться к открытой платформе безопасности Open Agent Safety Platform, продвигая идею технологической саморегуляции вместо жесткого государственного контроля.

В то же время затих и главный голос, последовательно противостоявший алармистам, настаивая, что ИИ - это лишь инженерный инструмент, а не новая форма сознания.

Риски для новых ИИ-компьютеров и мегасделок на сотни миллиардов

Репутационный крах основателя Nvidia произошел в критический для бизнеса момент.

Рынок персональных компьютеров: в канун праздничного сезона на рынок выходит новая линейка мощных ИИ-компьютеров на базе процессоров Nvidia, предназначенных для локального запуска агентов.

Теперь компания потеряла своего лучшего маркетолога, который должен продвигать эти устройства как альтернативу Mac mini.

Финансирование дата-центров: Уолл-стрит все более настороженно относится к долговому финансированию инфраструктуры ИИ - почти половина из выпущенных в этом году облигаций дата-центров на 80 миллиардов долларов получила статус высокорисковых.

Хуанг лично гарантировал инвесторам ликвидность чипов как залога.

Даже если Дженсен Хуанг впоследствии попытается вернуться в публичное пространство в роли визионера, каждое его появление будет сопровождаться вопросами о шпионском скандале и национальной безопасности.

В новой реальности Nvidia придется искать постоянного руководителя и заново доказывать рынку свою способность удерживать лидерство без харизмы основателя.