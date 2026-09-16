Законы не нужны: CEO Nvidia выступил против ограничений для искусственного интеллекта

Дженсен Хуанг не считает ИИ "инопланетным умом", которого человечество должно бояться. Глава Nvidia называет искусственный интеллект "сложной технологией, созданной самими людьми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Руководитель процессорного техногиганта убежден, что действующих законов и рыночных механизмов вполне достаточно для контроля за технологией, а новые ограничения будут лишь тормозить прогресс.

"Безопасность - это проблема инженерии, а не права"

Хуанг подчеркнул, что разработка ИИ - это прежде всего инженерная задача.

По его словам, бизнес не заинтересован в выпуске сырых или опасных продуктов, поскольку рынок сам накажет компанию за ошибки.

Его позицию можно сформулировать несколькими тезисами:

Инновации и безопасность совместимы: выбор между скоростью разработки и безопасностью неверен, поскольку оба процесса могут идти параллельно.

Самоконтроль компаний: разработчики чувствуют, что теряют контроль над продуктом, они должны самостоятельно взять паузу и доработать его.

"Если мы не уверены в безопасности продукции, если вы создаете продукт или услугу и не уверены в ее функциональности, возможностях или безопасности, - не выпускайте ее на рынок. Это вполне очевидное решение", - заявил Хуанг.

Отсутствие потребности в новых законах: действующее законодательство об ответственности за качество продукции уже покрывает все потенциальные риски.

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Скептицизм экспертов: риски саморегулирования

Позиция Хуанга вызвала волну дискуссий.

Критики отмечают, что Nvidia является главным бенефициаром "бума искусственного интеллекта", поэтому компании выгодно избегать любых бюрократических преград, которые могут замедлить продажи ее чипов.

Кроме того, IT-гиганты уже сталкиваются с исками из-за ущерба, причиненного ботами или соцсетями (как в случае со штрафом Meta на 18 млрд долларов).

Альтернативный путь: международное саморегулирование

Пока Хуанг отвергает государственные запреты и продвигает модели с открытым кодом как весомый противовес закрытым лабораториям, часть индустрии ищет компромисс в международном саморегулировании.

Созвучное мнение высказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на саммите All-In.

Он подчеркнул, что такие страны, как США и Китай, должны одинаково заботиться о безопасности ИИ, поскольку угрозы от кибератак и неконтролируемых алгоритмов общие для всего мира.

Впрочем, учитывая влияние Дженсена Хуанга в мировой индустрии и его диалог с политическими лидерами, позиция Nvidia по поводу минимального вмешательства государства может стать решающей.