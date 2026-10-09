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MacBook, iPad mini и новые iMac: Apple готовит сразу 4 устройства в октябре

11:09 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
MacBook, iPad mini и новые iMac: Apple готовит сразу 4 устройства в октябре Старый дизайн уйдет в прошлое (фото: Ömer Tosun)
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Apple планирует провести вторую осеннюю презентацию 27 октября. Главной новинкой мероприятия станет первый в истории компании ноутбук с сенсорным OLED-экраном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.

Первый сенсорный MacBook и новый iPad mini

Долгожданный сенсорный ноутбук выйдет под названием MacBook Ultra или пополнит линейку MacBook Pro в версиях на 14 и 16 дюймов.

Устройство получит динамический интерфейс, адаптирующийся под различные типы ввода, OLED-панель вместо привычного экрана и элемент Dynamic Island.

Корпус флагманского ноутбука станет заметно проще. При этом новинка будет работать на чипах M5 Pro и M5 Max, поскольку профессиональные версии следующего поколения процессоров Купертино пока не выпускает.

Также на мероприятии ожидается анонс обновленного планшета iPad mini. Он получит:

  • качественный OLED-дисплей;
  • перенесенную на боковую панель фронтальную камеру;
  • улучшенную акустическую систему.

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Обновление iMac и базовых ноутбуков

Помимо сенсорного флагмана Apple готовится презентовать новые версии моноблока iMac и базового 14-дюймового MacBook Pro. Оба устройства получат свежий чип M6, ранее дебютировавший в компактном компьютере Mac mini.

При этом базовый 14-дюймовый MacBook Pro ранее оснащался процессором M5, а моноблок iMac оставался на поколении M4. Интересно, что дизайн обоих устройств оставят без изменений.

Первая из двух октябрьских презентаций Apple состоится уже 13 октября и будет посвящена гаджетам для умного дома. Вторая мера 27 октября пройдет в смешанном формате с онлайн-трансляцией и демонстрационной зоной для журналистов.

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